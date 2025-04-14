JAKARTA - Berapa rata-rata gaji lulusan S1 per bulan di Indonesia? Di tengah dinamika pasar kerja Indonesia, pertanyaan mengenai rata-rata gaji lulusan S1 menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024 mengungkapkan bahwa rata-rata gaji bulanan lulusan S1 di Indonesia mencapai Rp4.960.719, mengalami peningkatan dari Rp4.685.241 pada Juli 2024.
Gaji lulusan S1 di Indonesia bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan. Berikut adalah rata-rata gaji bulanan berdasarkan sektor utama:
Pertambangan dan Penggalian: Rp 9.781.521
Pengadaan Listrik dan Gas: Rp 8.333.803
Transportasi dan Pergudangan: Rp 7.559.111
Konstruksi: Rp 7.456.976
Informasi dan Komunikasi: Rp 7.838.786
Jasa Keuangan dan Asuransi: Rp 6.874.477
Pendidikan: Rp 3.346.786
Sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi tertinggi dalam hal rata-rata gaji, sementara sektor pendidikan berada di posisi terbawah.