HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Rata-Rata Gaji Lulusan S1 per Bulannya di Indonesia?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |20:48 WIB
Berapa Rata-Rata Gaji Lulusan S1 per Bulannya di Indonesia?
Berapa Rata-Rata Gaji Lulusan S1 per Bulannya di Indonesia? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berapa rata-rata gaji lulusan S1 per bulan di Indonesia? Di tengah dinamika pasar kerja Indonesia, pertanyaan mengenai rata-rata gaji lulusan S1 menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak. 

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024 mengungkapkan bahwa rata-rata gaji bulanan lulusan S1 di Indonesia mencapai Rp4.960.719, mengalami peningkatan dari Rp4.685.241 pada Juli 2024.

Variasi Gaji Berdasarkan Sektor Pekerjaan

Gaji lulusan S1 di Indonesia bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan. Berikut adalah rata-rata gaji bulanan berdasarkan sektor utama:

Pertambangan dan Penggalian: Rp 9.781.521

Pengadaan Listrik dan Gas: Rp 8.333.803

Transportasi dan Pergudangan: Rp 7.559.111

Konstruksi: Rp 7.456.976

Informasi dan Komunikasi: Rp 7.838.786

Jasa Keuangan dan Asuransi: Rp 6.874.477

Pendidikan: Rp 3.346.786

Sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi tertinggi dalam hal rata-rata gaji, sementara sektor pendidikan berada di posisi terbawah.

 

