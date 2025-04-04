Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Jadwal Pencairan KJP Plus April 2025, Buruan Cek!

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |11:28 WIB
Ini Jadwal Pencairan KJP Plus April 2025, Buruan Cek!
Ini Jadwal Pencairan KJP Plus April 2025, Buruan Cek! (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan jadwal pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus khusus April 2025. KJP Plus akan diberikan secara bertahap untuk siswa SD, SMP, dan SMA dengan nominal yang berbeda sesuai dengan tingkatan pendidikan.

Bantuan dana KJP Plus ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dalam memenuhi keperluan pendidikan anak-anak mereka. Dana ini dapat digunakan untuk membeli seragam, makanan, hingga membiayai kegiatan ekstrakurikuler. 

Pencairan dana KJP Plus dilakukan secara langsung ke rekening siswa yang memenuhi kriteria. Orang tua atau wali murid dapat menarik dana tersebut melalui ATM menggunakan rekening masing-masing.

Jadwal Pencairan Dana KJP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 707.622 siswa yang telah dipastikan sebagai penerima bantuan KJP Plus tahap pertama. Informasi dari akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa pencairan dana KJP Plus untuk bulan Januari 2025 sudah dimulai sejak tanggal 20 Maret 2025.

Selanjutnya, dana KJP Plus untuk bulan Februari akan mulai dicairkan pada tanggal 8 April 2025, dan untuk bulan Maret akan diproses pada tanggal 5 Mei 2025. Siswa yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk dalam daftar penerima baru KJP Plus dapat memeriksanya melalui situs web berikut https://edujakarta.id/cek_bansos_disdik/#form.

Besaran Dana KJP

Dana pribadi untuk siswa KJP Plus

SD/SDLB/MI: Rp250.000 

SMP/SMPLB/MTs: Rp300.000 

SMA/SMALB/MA: Rp420.000 

SMK: Rp450.000 

PKBM: Rp300.000 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/624/3174869//sekolah-ga9B_large.jpg
 Tanggal Berapa KJP Oktober 2025 Cair? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/624/3171713//bantuan-uDPO_large.jpg
Cara Cairkan dan Besaran Bantuan Dana KJMU Semester Ganjil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167298//pramono_anung-q3Tx_large.jpg
Pramono Tidak Mencabut KJP dan KJMU Penerima yang Ikut Aksi Demo Rusuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167113//kadisdik_dki-1J2j_large.jpg
Kadisdik DKI: KJP Plus dan KJMU Dicabut jika Penerima Lakukan Pidana Saat Unjuk Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/624/3161549//kjp-bVcF_large.jpeg
Kapan Bantuan KJP Agustus 2025 Cair ke Rekening? Simak Jadwal dan Cara Cek Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/624/3159209//sekolah-8y3b_large.jpg
Begini Cara Pengajuan KJP Plus 2025 untuk Siswa Jakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement