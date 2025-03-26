Cara Bayar UTBK SNBT 2025 Lengkap dengan Batas Waktunya

Cara Bayar UTBK SNBT 2025 Lengkap dengan Batas Waktunya. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Cara bayar UTBK SNBT 2025 lengkap dengan batas waktunya. Calon mahasiswa yang ingin mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025 perlu memahami cara pembayaran serta batas waktunya agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Pendaftaran UTBK SNBT 2025 akan ditutup pada 27 Maret 2025, sehingga peserta harus segera menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Batas Waktu Pembayaran UTBK SNBT 2025

Menurut informasi yang dikutip dari akun resmi Instagram @snpmb_id, pembayaran biaya UTBK SNBT 2025 dapat dilakukan mulai 11 Maret 2025 pukul 15.00 WIB hingga 28 Maret 2025 pukul 15.00 WIB.

Slip pembayaran hanya berlaku selama 2x24 jam, sehingga peserta harus segera melakukan pembayaran setelah mendapatkan slip. Selain itu, transaksi hanya dapat dilakukan antara pukul 01.00 hingga 23.00 WIB setiap harinya.

Biaya pendaftaran UTBK SNBT 2025 ditetapkan sebesar Rp200.000 dan harus dibayar agar peserta dapat memperoleh kartu ujian. Oleh karena itu, disarankan agar pembayaran dilakukan sesegera mungkin guna menghindari kendala teknis di hari-hari terakhir pendaftaran.

Cara Bayar UTBK SNBT 2025

Pembayaran UTBK SNBT 2025 bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti mobile banking, ATM, dan teller bank. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Cara Bayar SNBT Melalui BRImo

- Pastikan BRImo sudah diperbarui ke versi terbaru.

- Login ke aplikasi BRImo.

- Pilih menu “Tagihan”.

- Pilih menu “SNPMB”.

- Masukkan Kode Pembayaran dan NISN.

- Konfirmasi transaksi, pilih Rekening dan Sumber Dana, lalu klik Bayar.

- Masukkan PIN.

- Transaksi pembayaran berhasil.

2. Cara Bayar UTBK SNBT 2025 Via ATM BTN

- Masukkan PIN ATM, lalu pilih menu “Transaksi Lainnya”.

- Pilih menu “Pembayaran” → “Multipayment”.

- Pilih opsi “Multibiller”.

- Masukkan Kode Biller UTBK 2025: 00001.

- Masukkan Kode Bayar + NISN (18 digit angka) yang tertera pada slip pembayaran.

- Pada Menu Konfirmasi Pembayaran, periksa kembali informasi pembayaran.

- Jika sudah benar, pilih YA.

- Transaksi selesai, cetak struk sebagai bukti pembayaran.

3. Cara membayar UTBK SNBT 2025 melalui Aplikasi Livin’ by Mandiri

- Masuk ke aplikasi Livin’ by Mandiri dengan akun yang terdaftar.

- Pilih menu "Bayar" pada halaman utama.

- Cari penyedia jasa dengan memasukkan kode institusi "10000" atau ketik "UTBK SNPMB 2025".

- Masukkan NISN dan Kode Pembayaran.

- Periksa kembali detail pembayaran.

- Lanjutkan transaksi hingga pembayaran berhasil.

- Simpan bukti pembayaran sebagai arsip.