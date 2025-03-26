Segini Skor UTBK UNEJ dan UNM untuk Lolos SNBT 2025

JAKARTA - Segini skor UTBK UNEJ dan UNM untuk lolos SNBT 2025. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 akan semakin ketat seperti di Universitas Jember (UNEJ) dan Universitas Negeri Makassar (UNM).

Lantas, Berapa Skor UTBK UNEJ dan UNM untuk Lolos SNBT 2025?

Beberapa program studi favorit, seperti Pendidikan Dokter dan Farmasi di UNEJ, juga Akuntansi dan Manajemen di UNM, diperkirakan memiliki standar skor yang tinggi karena berbagai faktor yang mempengaruhi skor akhir, seperti jumlah peserta, daya tampung, dan tingkat kesulitan soal UTBK.

Skor UTBK UNEJ Berdasarkan Prodi

1. Administrasi keuangan d3 : 785,61

2. Akuntansi d3 : 787,05

3. Keperawatan d3 : 790,00

4. Keperawatan (kampus kota pasuruan) d3 : 741,10

5. Kesekretariatan d3 : 728,19

6. Manajemen perusahaan d3 : 721,00

7. Perpajakan d3 : 790,00

8. Usaha perjalanan wisata d3 : 728,89

9. Rekayasaperancangan mekanik d4 : 581,00

10. Teknologi rekayasa elektronika d4 : 637,96

11. Teknologi rekayasa konstruksi bangunan gedung d4 : 681,90

12. Agribisnis s1 : 717,27

13. Agronomi s1 : 624,48

14. Agroteknologi/ agroekoteknologi s1 : 688,26

15. Akuntansi s1 : 762,05

16. Biologi s1 : 669,39

17. Ekonomi pembangunan s1 : 723,61

18. Ekonomi syariah s1 : 673,53

19. Ekonomi syariah s1 (kampus bondowoso) : 558,88

20. Farmasi s1 : 805,29

21. Fisika s1 : 556,17

22. Gizi s1 : 731,96

23. Hubungan internasional s1 : 724,76

24. Ilmu administrasi bisnis s1 : 774,51

25. Ilmu administrasi negara s1 : 760,00

26. Ilmu hukum s1 : 792,69

27. Ilmu keperawatan s1 : 790,87

28. Ilmu kesejahteraan sosial s1 : 684,84

29. Ilmu pertanian s1 : 627,61

30. Ilmu sejarah s1 : 601,11

31. Ilmu tanah s1 : 580,46

32. Informatika s1 : 810,00

33. Kesehatan masyarakat s1 : 787,15

34. Kimia s1 : 612,16

35. Manajemen s1 : 790,15

36. Matematika s1 : 596,18

37. Pendidikan guru sekolah dasar s1 (kampus bondowoso) : 648,60

38. Pendidikan bahasa inggris s1 : 702,27

39. Pendidikan bhs. & sastra indo s1 : 705,95

40. Pendidikan biologi s1 : 681,62

41. Pendidikan dokter s1 : 808,45

42. Pendidikan dokter gigi s1 : 800 71

43. Pendidikan ekonomi s1 : 663,62

44. Pendidikan fisika s1 : 571,06

45. Pendidikan geografi s1 : 635,92

46. Pendidikan guru sekolah dasar s1 : 782,31

47. Pendidikan ipa s1 : 677,71

48. Pendidikan luar sekolah s1 : 582,75

49. Pendidikan matematika s1 : 688,43

50. Pendidikan sejarah s1 : 645,71

51. Penyuluhan pertanian s1 : 589,03

52. Perencanaan wilayah dan kota s1 : 674,85

53. Peternakan s1 : 630,11

54. Pg paud s1 : 626,92

55. Proteksi tanaman s1 : 587,04

56. Sastra indonesia s1 : 634,01

57. Sastra inggris s1 : 669.93

58. Sistem informasi s1 : 752,83

59. Sosiologi s1 : 667,96

60. Teknik elektro s1 : 688,55

61. Teknik kimia s1 : 614,91

62. Teknik konstruksi perkapalan s1 : 589,61

63. Teknik lingkungan s1 : 664,02

64. Teknik mesin s1 : 696,49

65. Teknik perminyakan s1 : 683,10

66. Teknik pertambangan s1 : 726,40

67. Teknik pertanian s1 : 644,15

68. Teknik sipil s1 : 731,93

69. Teknologi hasil pertanian s1 : 654,30

70. Teknologi industri pertanian s1 : 643,18

71. Teknologi informasi s1 : 760,00

72. Televisi & film s1 : 684,47