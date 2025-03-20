Pakai Sepatu Bolong, Kukuh Ikuti Tes Kesehatan Calon Siswa Polisi

JAKARTA – Momen haru terjadi saat pemeriksaan kesehatan tahap pertama calon siswa (casis) kepolisian. Salah satu peserta, Kukuh Arif Prasetyo, tampak kurang bersemangat. Setelah didekati, panitia mendapati bahwa Kukuh mengenakan sepatu yang sudah usang dan berlubang.

“Sepatunya kenapa tuh bolong? Coba berdiri,” tanya panitia dikutip dari Instagram TMC Polda Metro Jaya, Kamis (20/3/2025).

1. Sepatu Pemberian Kakak

Kukuh pun menjelaskan bahwa sepatunya adalah pemberian dari kakaknya dan sudah lama ia gunakan untuk latihan serta mengikuti seleksi kepolisian.

Saat ditanya alasannya ingin menjadi polisi, Kukuh menjawab tegas.

“Ingin mengabdi pada negara dan membanggakan kedua orang tua,” tuturnya.

Ia juga menyebut bahwa ibunya bekerja sebagai pedagang dan ayahnya seorang cleaning service.