Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Lulusan SMK Bisa Daftar Prodi Kedokteran di UTBK SNBT 2025?

Nabillah Syidah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |09:32 WIB
Apakah Lulusan SMK Bisa Daftar Prodi Kedokteran di UTBK SNBT 2025?
Apakah Lulusan SMK Bisa Daftar Prodi Kedokteran di UTBK SNBT 2025? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah Lulusan SMK Bisa Daftar Prodi Kedokteran di UTBK SNBT? Pertanyaan mengenai apakah siswa SMK bisa mendaftar ke jurusan Kedokteran melalui UTBK SNBT 2025 mencuat dalam sesi Sosialisasi Daring: Mekanisme Pendaftaran UTBK SNBT 2025.

Koordinator Teknologi dan Sistem Informasi SNPMB, Prof. Arif Djunaedy, menjelaskan bahwa secara aturan, siswa SMK bisa mendaftar ke jurusan Kedokteran selama memenuhi syarat nilai UTBK. Namun, ia menekankan bahwa siswa SMK harus mempertimbangkan kesesuaian latar belakang pendidikan mereka dengan kurikulum Kedokteran.

1. Syarat Kompetensi yang Perlu Diperhatikan

Prof. Arif menyatakan bahwa perguruan tinggi cenderung mencari mahasiswa yang memiliki kompetensi yang relevan dengan program studi yang mereka pilih. Untuk jurusan Kedokteran, pemahaman mendalam terhadap mata pelajaran Biologi dan Kimia sangatlah penting.

"Bayangkan kalau Biologi belum pernah ikut, Kimia belum pernah ikut, tentu ini akan menyulitkan saat kuliah nanti," ujar Prof. Arif dalam siaran langsung di YouTube SNPMB.

Jika siswa SMK berasal dari jurusan yang tidak memiliki keterkaitan dengan ilmu kedokteran, seperti Teknik Elektro atau Tata Boga, maka mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalani perkuliahan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/65/3121780/kuliah-dhGQ_large.jpg
5 Penyebab Biaya Kuliah Kedokteran Mahal, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/65/3074468/aipki-soroti-kurikulum-kedokteran-berbasis-teknologi-dan-pengambilalihan-peran-oleh-robot-sF5oMFtKnL.jpg
AIPKI Soroti Kurikulum Kedokteran Berbasis Teknologi dan Pengambilalihan Peran oleh Robot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/65/2871510/ingin-jadi-dokter-spesialis-berapa-lama-kuliah-kedokteran-di-indonesia-aoEp9L9bkY.jpg
Ingin Jadi Dokter Spesialis, Berapa Lama Kuliah Kedokteran di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/65/2862588/kampus-kompak-buka-prodi-kedokteran-ternyata-jumlah-dokter-di-indonesia-nomor-3-terbawah-di-asean-YGSXEqRnbV.jpg
Kampus Kompak Buka Prodi Kedokteran, Ternyata Jumlah Dokter di Indonesia Nomor 3 Terbawah di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/24/65/1522996/program-pendidikan-dokter-layanan-primer-hanya-pemborosan-biaya-zb2VCHTka7.jpg
Program Pendidikan Dokter Layanan Primer hanya Pemborosan Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/24/65/1522962/ratusan-dokter-tuntut-revisi-program-studi-tambahan-ffkkBE94rz.jpg
Ratusan Dokter Tuntut Revisi Program Studi Tambahan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement