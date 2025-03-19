Apakah Lulusan SMK Bisa Daftar Prodi Kedokteran di UTBK SNBT 2025?

JAKARTA – Apakah Lulusan SMK Bisa Daftar Prodi Kedokteran di UTBK SNBT? Pertanyaan mengenai apakah siswa SMK bisa mendaftar ke jurusan Kedokteran melalui UTBK SNBT 2025 mencuat dalam sesi Sosialisasi Daring: Mekanisme Pendaftaran UTBK SNBT 2025.

Koordinator Teknologi dan Sistem Informasi SNPMB, Prof. Arif Djunaedy, menjelaskan bahwa secara aturan, siswa SMK bisa mendaftar ke jurusan Kedokteran selama memenuhi syarat nilai UTBK. Namun, ia menekankan bahwa siswa SMK harus mempertimbangkan kesesuaian latar belakang pendidikan mereka dengan kurikulum Kedokteran.

1. Syarat Kompetensi yang Perlu Diperhatikan

Prof. Arif menyatakan bahwa perguruan tinggi cenderung mencari mahasiswa yang memiliki kompetensi yang relevan dengan program studi yang mereka pilih. Untuk jurusan Kedokteran, pemahaman mendalam terhadap mata pelajaran Biologi dan Kimia sangatlah penting.

"Bayangkan kalau Biologi belum pernah ikut, Kimia belum pernah ikut, tentu ini akan menyulitkan saat kuliah nanti," ujar Prof. Arif dalam siaran langsung di YouTube SNPMB.

Jika siswa SMK berasal dari jurusan yang tidak memiliki keterkaitan dengan ilmu kedokteran, seperti Teknik Elektro atau Tata Boga, maka mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalani perkuliahan.