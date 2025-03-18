Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman SNBP 2025 Diumumkan Hari Ini, Cek Link dan Tata Caranya di Sini

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |08:09 WIB
Pengumuman SNBP 2025 Diumumkan Hari Ini, Cek Link dan Tata Caranya di Sini
Hasil SNBP 2025 Diumumkan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 diumumkan hari ini, Selasa 18 Maret 2025 pukul 15.00 WIB. Para peserta dapat mengakeses sejumlah link pengumuman SNBP di laman https://pengumuman-snbp.snpmb.id/. 

Berikut adalah daftar laman mirror untuk mengakses pengumuman SNBP 2025 dalam urutan acak:

1. https://snbp.uns.ac.id
2. https://snbp.ut.ac.id
3. https://snbp.usu.ac.id
4. https://snbp.ung.ac.id
5. https://snbp.unhas.ac.id
6. https://snbp.unesa.ac.id
7. https://snbp.unsrat.ac.id
8. https://snbp.utu.ac.id
9. https://snbp.unsoed.ac.id
10 .https://snbp.undiksha.ac.id
11. https://snbp.uny.ac.id
12. https://snbp.ulm.ac.id
13. https://snbp.undip.ac.id
14. https://snbp.unja.ac.id
15. https://snbp.unp.ac.id
16. https://snbp.unpad.ac.id
17. https://snbp.unair.ac.id
18. https://snbp.unsri.ac.id
19. https://snbp.undana.ac.id
20. https://snbp.unej.ac.id
21. https://snbp.unimal.ac.id
22. https://snbp.uho.ac.id
23. https://snbp.unib.ac.id
24. https://snbp.unram.ac.id

 

