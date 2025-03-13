9 PTN yang Punya Jurusan Teknik Informatika Terbaik di Indonesia, Referensi Daftar UTBK SNBT 2025

JAKARTA - PTN yang punya jurusan Teknik Informatika terbaik di Indonesia penting disimak. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika nantinya akan diajarkan tentang pemrograman, pengembangan perangkat lunak, dan teknologi jaringan komputer.

Teknik Informatika menjadi salah satu jurusan paling diminati saat ini karena perkembangan dunia digital yang terus melesat. Lulusan jurusan ini bisa bekerja di berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, analisis data, hingga keamanan siber.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (13/3/2025), Okezone telah merangkum PTN yang punya jurusan Teknik Informatika terbaik di Indonesia sebagai berikut.

1. Universitas Brawijaya

UB menjadi salah satu opsi PTN Teknik Informatika yang berkualitas. Dengan fokus pada pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan buatan. PTN ini sempat mendapatkan peringkat ke-619 jurusan teknik informatika terbaik se Asia.

UB juga menawarkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan industri teknologi informasi masa kini. Sehingga mahasiswa tidak ketinggalan tentang pembelajaran teknologi terbaru.

2. Universitas Diponegoro

Tidak kalah menarik, UNDIP juga Menjadi PTN teknik Informatika terbaik dan memiliki banyak peminat di Indonesia. UNDIP merupakan PTN di Jawa tengah dengan peminat terbanyak dan menjadi salah satu PTN terbaik.

Dengan kurikulum yang komprehensif, UNDIP menawarkan kombinasi keterampilan ilmu komputer dan sistem informasi. Hal ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang dunia teknologi informasi.

3. Universitas Hasanuddin

Di Makassar, UNHAS menjadi PTN Teknik Informatika dengan akreditasi Unggul dari BAN-PT. Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknik informatika menjadi jurusan terfavorit dan banyak diminati. Sehingga jurusan ini telah menjadi favorit di kawasan tengah Indonesia. Ini merupakan peluang bagi yang ingin mendaftar di UNHAS.

4. Universitas Sebelas Maret

Berdiri sejak 2007, Teknik Informatika di UNS, yang terletak dalam Fakultas MIPA. Program studi teknik informatika di UNS telah meraih akreditasi A dari BAN-PT. PTN teknik informatika di UNS memiliki banyak peminat sejak dulu. Pilihan yang menarik untuk yang mencari lingkungan akademik yang dinamis.