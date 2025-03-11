Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apa Perbedaan Tenaga Honorer dengan PPPK di Instansi Pemerintah?

Nabillah Syidah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |12:17 WIB
Apa Perbedaan Tenaga Honorer dengan PPPK di Instansi Pemerintah?
 Apa perbedaan tenaga honorer dengan PPPK di instansi pemerintah? (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA –  Apa perbedaan tenaga honorer dengan PPPK di instansi pemerintah? Tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sering dibandingkan dalam sektor pemerintahan. Keduanya bekerja di instansi pemerintah, namun memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal perlindungan, hak yang diterima, serta status kepegawaian.

Definisi dan Status Kepegawaian

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang diperbarui dengan PP Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas tertentu di instansi pemerintah. Tenaga honorer bekerja dengan status non-ASN (Aparatur Sipil Negara) dan biasanya dipekerjakan berdasarkan kontrak sementara, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi.

Di sisi lain, PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan masa jabatan tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, pegawai dengan status ini mendapatkan hak-hak yang lebih jelas serta perlindungan yang lebih baik dibandingkan tenaga honorer.

Hak dan Tunjangan

Dari segi kesejahteraan, tenaga honorer umumnya memiliki hak yang lebih terbatas. Gaji mereka biasanya lebih rendah dan tidak mendapatkan tunjangan seperti pensiun, asuransi kesehatan, atau cuti tahunan.

Sebaliknya, PPPK menerima gaji dan tunjangan yang lebih baik, termasuk asuransi kesehatan, cuti, serta kesempatan pengembangan kompetensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189387//cpns-yvsh_large.jpg
Ini Daftar Instansi Kementerian yang Diprediksi Akan Buka Seleksi CPNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187966//pppk-xeRE_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/624/3188011//pppk-4coI_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/624/3187450//guru-iQb4_large.jpg
Kisah Asnat Nenabu, Guru PAUD Honorer yang Diangkat Jadi PPPK Setelah 36 Tahun Mengabdi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185851//banyak_asn_terpaksa_bercerai-vzPs_large.jpg
Mutasi Dikunci 10 Tahun, Banyak ASN Terpaksa Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850//pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement