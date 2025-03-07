Nilai IPK di Bawah 3,0 Bisa Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025?

Nilai IPK di Bawah 3,0 Bisa Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025? (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Nilai IPK di bawah 3,0 bisa daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025? menarik untuk diketahui penjelasannya. Di mana pemerintah sudah mulai membuka pendaftarn Rekrutmen BUMN 2025 hari ini.

Program Rekrutmen bersama BUMN ini dimaksudkan untuk menjaring bakat terbaik dari berbagai latar pendidikan. Lulusan SMA dan telah berpengalaman juga diberi kesempatan untuk mengikuti program ini. Namun, apakah mahasiswa dengan nilai IPK di bawah 3,0 bisa daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025?.

Persyaratan umum menetapkan standar IPK tertentu, beberapa posisi dan perusahaan BUMN memiliki kebijakan yang lebih fleksibel. Calon pelamar disarankan untuk memeriksa secara menyeluruh persyaratan untuk setiap posisi dan perusahaan yang mereka cari karena beberapa perusahaan mungkin mempertimbangkan faktor lain seperti pengalaman kerja atau keterampilan khusus sebagai pengganti IPK yang lebih rendah.

Walaupun IPK memiliki pengaruh besar, lulusan perguruan tinggi dengan IPK 3,0 atau di bawahnya dapat mendaftar, dengan ketentuan minimal IPK 2,75. Karena banyak perusahaan yang melihat aspek lain dari pelamar. Rekrutmen bersama BUMN memerlukan beberapa persyaratan yang dipenuhi oleh pelamar. Jika ditinjau berdasarkan data tahun sebelumnya, berikut adalah syarat lengkap, dilansir dari situs resmi BUMN :

Persyaratan Umum Rekrutmen Bersama BUMN 2025

Kewarganegaraan: Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Usia Maksimal: Dibatasi sesuai jenjang pendidikan:

SMA/Sederajat: Maksimal 25 tahun.

Diploma III: Maksimal 27 tahun.

S1/Diploma IV: Maksimal 30 tahun.

S2: Maksimal 35 tahun.

Pelamar Berpengalaman: Maksimal 45 tahun.

IPK Minimal:

Lulusan D-III/D-IV/S1, IPK minimal 3.00 (skala 4.00).

Lulusan S2, IPK minimal 3.25 (skala 4.00).

Namun, bagi pelamar dengan IPK di bawah 3, karena Rekrutmen bersama BUMN 2025 memberikan kesempatan khusus dengan pertimbangan prestasi non-akademik.

Nilai Rata-rata Ujian Sekolah: Minimal 75 (skala 100) untuk lulusan SMA

Persyaratan Khusus Rekrutmen Bersama BUMN 2025

Kesiapan Penempatan: Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Jenis Kelamin: Menyesuaikan kebutuhan posisi yang dilamar.

Kesehatan: Pelamar sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba.