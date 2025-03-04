Riwayat Pendidikan Hotman Paris, Pengacara Kondang yang Sindir Ahok soal Kasus Korupsi Pertamina

JAKARTA - Riwayat pendidikan Hotman Paris, pengacara kondang yang sindir ahok mengenai kasus korupsi PT Pertamina. Hotman Paris atau sering kali disebut sebagai pengacara kondang karena seringkali membantu artis terkenal hingga konglomerat.

Selain itu, dengan gaya hidup nya yang mewah, gayanya yang flamboyan,dan seringkali menangani kasus besar, menyebabkan Hotman Paris semakin dikenal oleh berbagai kalangan dengan julukan Pengacara Kondang.

Unggahan milik Hotman Paris mengenai video wawancara Ahok pada 28 Februari 2025 membuat banyak tuaian komentar negatif yang diberikan oleh netizen kepada Ahok karena tidak konsisten dengan pernyataan yang dia lontarkan pada 4 Juli 2024.

“Jejak Digital: Mulut cuma 1 tapi pengakuan 2 jenis bertolak belakang! Pantas dulu masuk penjara!” tulis Hotman Paris melalui unggahan di akun Instagram pribadinya hotmanparisofficial.

Dalam video yang diunggahnya, Ahok mengungkapkan bahwa ia merasa memiliki keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan ketika menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurutnya, jabatan Komisaris Utama tidak memiliki kekuatan eksekutif yang cukup seperti jabatan Direktur Utama, yang membuatnya merasa tidak mampu melakukan perubahan signifikan.

Berbeda dengan wawancara Ahok pada 4 Juli 2024, Ahok mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran jabatan Direktur Utama Pertamina dari Presiden. Akan tetapi, ia menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa ia telah merasa cukup dengan jabatannya sebagai Komisaris Utama.

Riwayat Pendidikan Hotman Paris

Hotman Paris Hutapea dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1959 di Laguboti, Sumatera Utara. Meskipun keluarganya tergolong berada, ia dibesarkan dalam kesederhanaan dan dididik dengan disiplin serta keteraturan oleh orang tuanya.

Perjalanan karier Hotman di bidang hukum sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1981.