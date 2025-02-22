Ini Formasi Lengkap CPNS 2025 di Pusat dan Daerah, Persiapkan dari Sekarang

JAKARTA - Ini formasi lengkap bagian pusat dan daerah bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2025.

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 akan segera dibuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengatakan bahwa kesempatan untuk dibukanya kembali pendaftaran CPNS tahun 2025 ini cukup besar.

Pembentukan kementerian-kementrian baru di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, menjadi salah satu faktor dibukanya kembali seleksi CPNS 2025. Maka dari itu diperlukannya pegawai baru untuk melengkapi posisi-posisi di kementerian yang baru dibentuk.

Kementrian dan lembaga baru akan membuka sekitar 300-400 ribu formasi. Namun, kepastian pembukaan formasi ini masih bergantung kepada izin Presiden Prabowo. Jika Presiden menyetujui, maka formasi ini akan dibuka pada seleksi CPNS 2025.

Pemerintah masih belum memberikan informasi pasti terkait alur pendaftaran, teknis seleksi, dan formasi untuk CPNS 2025. Hal ini dikarenakan masih menunggu hasil dari proses seleksi CPNS 2024 yang sedang berjalan hingga saat ini dan adanya beberapa kementrian yang mengalami pemecahan.

Meski begitu, masyarakat bisa mempersiapkan diri dan memantau informasi dari laman resmi SSCASN bagi yang ingin mengikuti seleksi CPNS tahun 2025.

1. Cara cek formasi CPNS

Untuk mengetahui formasi lengkap CPNS 2025 di pusat dan daerah bisa memantau dari laman resmi, dengan cara.