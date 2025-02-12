Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Daftar dan Pilih Prodi SNBP Peminatan ITB 2025

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |07:03 WIB
Cara Daftar dan Pilih Prodi SNBP Peminatan ITB 2025
Cara Daftar dan Pilih Prodi SNBP Peminatan ITB 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara daftar dan pilih prodi SNBP peminatan ITB 2025. Calon mahasiswa yang berminat melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dapat mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 hingga 18 Februari. Salah satu opsi yang tersedia adalah program SNBP Peminatan ITB 2025, yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih jalur sesuai minatnya.
Dilansir dari laman resmi admisi ITB, SNBP Peminatan merupakan program yang dirancang agar calon mahasiswa dapat langsung menentukan program studi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Dengan skema ini, mahasiswa dapat langsung terfokus pada bidang studi pilihannya sejak awal masa perkuliahan.

1. Prodi ITB

Prodi yang tersedia pada SNBP Peminatan ITB 2025 meliputi,
- Teknik Fisika (FTI-SP)
- Meteorologi (FITB-G)
- Kewirausahaan (SBM)
- Fisika (FMIPA-IPA)
- Teknik Bioenergi dan Kemurgi (FTI-SP)
- Oseanografi (FITB-G)
- Teknik Material (FTMD)
- Kimia (FMIPA-IPA)
- Teknik Geofisika - Kampus Cirebon (FTTM-C)
- STEI-K Kelas Jatinangor (STEI-K)
- Astronomi (FMIPA-IPA)
- Perencanaan Wilayah dan Kota (SAPPK-G)
- Teknik Geofisika (FTTM-G)

Perlu diperhatikan bahwa calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SNBP-Peminatan ITB tidak memiliki opsi untuk mengganti program studi setelah dinyatakan lolos seleksi. Oleh karena itu, pemilihan program studi harus dilakukan dengan cermat, disesuaikan dengan minat serta kemampuan akademik masing-masing.

 

Halaman:
1 2
