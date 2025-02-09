Dosen MNC University Kembangkan Inovasi AI Bagi Penyandang Disabilitas

JAKARTA – MNC University (MNCU) membuktikan dedikasinya dalam inovasi teknologi. Salah satu dosen, Carli Apriansyah Hutagalung, seorang ahli Artificial Intelligence (AI) di bidang Ilmu Komputer, berhasil mengembangkan prototipe perangkat lunak presentasi berbasis AI yang dirancang khusus untuk membantu penyandang disabilitas dalam mengontrol presentasi secara lebih mudah dan efisien. Hasil teknologi ini bisa di akses secara gratis melalui https://github.com/carliapriansyahh/Presentation_AI.git.

Penelitian ini mendapat dukungan dari hibah pemerintah, yang memungkinkan pengembangan sistem berbasis AI yang dapat mengenali perintah suara guna mengontrol slide presentasi. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga tetap bisa aktif dalam dunia akademik maupun profesional.

“Dalam era digital ini, teknologi harus menjadi alat yang mendukung semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. AI dapat membuka peluang baru dalam aksesibilitas dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu,” ujar Carli.

Sebagai dosen yang aktif dalam penelitian dan pengembangan AI, Carli berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan di berbagai sektor. “Saya berharap kemajuan teknologi AI dapat dimanfaatkan di semua sektor kegiatan dan pekerjaan untuk mendukung kemajuan Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkasnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program dan kegiatan di MNC University, kunjungi www.mncu.ac.id atau hubungikami melalui 08111531889

(Feby Novalius)