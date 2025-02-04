Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengapa Tidak Bisa Login Akun SNPMB 2025? Ini Cara Mudah Mengatasinya

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |23:53 WIB
Mengapa Tidak Bisa Login Akun SNPMB 2025? Ini Cara Mudah Mengatasinya
SNPMB 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa tidak bisa login akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025? bagaimana cara mudah untuk mengatasi hal tersebut sementara itu seleksi tersebut sudah memasuki tahap registrasi yang dimulai dari tanggal 13 Januari hingga 27 Maret 2025.


Kerap sekali siswa atau peserta Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 mengalami kesulitan saat mencoba login portal akun tersebut. Hal ini, tentunya menjadi masalah penting bagi siswa yang tidak bisa log in akun karena melihat didalam akun tersebut banyak sekali informasi atau langkah-langkah yang harus para siswa ikuti guna memenuhi tahap seleksi seperti informasi terkait pemilihan program studi hingga pengumuman hasil seleksi.


Maka dari itu Okezone merangkum berbagai sebab tidak bisanya log in akun SNPMB dan cara mudah untuk mengatasinya, diantaranya yaitu, Selasa (4/2/2025):


1. Salah Memasukkan Email/Password


Salah memasukkan email atau password adalah kendala yang sering terjadi pada siswa yang ingin login akun SNPMB. Hal ini terjadi karena kesalahan siswa dalam penulisan atau lupa data login akun. 


Agar hal ini bisa terhindari pastikan data login disimpan dan dicatat dengan baik.

Jika siswa lupa password, tidak perlu khawatir karena pada laman siswa dapat memilih opsi “lupa password”. Selanjutnya, sistem akan memberikan panduan mengatur ulang password ke email aktif yang sudah terdaftar. Jika email tidak dapat diakses, maka siswa dapat menghubungi helpdesk pada portal resmi SNPMB 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement