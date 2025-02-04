Mengapa Tidak Bisa Login Akun SNPMB 2025? Ini Cara Mudah Mengatasinya

JAKARTA - Mengapa tidak bisa login akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025? bagaimana cara mudah untuk mengatasi hal tersebut sementara itu seleksi tersebut sudah memasuki tahap registrasi yang dimulai dari tanggal 13 Januari hingga 27 Maret 2025.



Kerap sekali siswa atau peserta Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 mengalami kesulitan saat mencoba login portal akun tersebut. Hal ini, tentunya menjadi masalah penting bagi siswa yang tidak bisa log in akun karena melihat didalam akun tersebut banyak sekali informasi atau langkah-langkah yang harus para siswa ikuti guna memenuhi tahap seleksi seperti informasi terkait pemilihan program studi hingga pengumuman hasil seleksi.



Maka dari itu Okezone merangkum berbagai sebab tidak bisanya log in akun SNPMB dan cara mudah untuk mengatasinya, diantaranya yaitu, Selasa (4/2/2025):



1. Salah Memasukkan Email/Password



Salah memasukkan email atau password adalah kendala yang sering terjadi pada siswa yang ingin login akun SNPMB. Hal ini terjadi karena kesalahan siswa dalam penulisan atau lupa data login akun.



Agar hal ini bisa terhindari pastikan data login disimpan dan dicatat dengan baik.

Jika siswa lupa password, tidak perlu khawatir karena pada laman siswa dapat memilih opsi “lupa password”. Selanjutnya, sistem akan memberikan panduan mengatur ulang password ke email aktif yang sudah terdaftar. Jika email tidak dapat diakses, maka siswa dapat menghubungi helpdesk pada portal resmi SNPMB 2025.