Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Libur Sekolah Selama Ramadhan dari Masa ke Masa, Era Gus Dur 1 Bulan Penuh

Qonita , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |07:30 WIB
Libur Sekolah Selama Ramadhan dari Masa ke Masa, Era Gus Dur 1 Bulan Penuh
Libur Sekolah Selama Ramadhan dari Masa ke Masa, Era Gus Dur 1 Bulan Penuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Libur sekolah selama Ramadhan dari masa ke masa, era Gus Dur satu bulan penuh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa keputusan terkait hal ini akan diumumkan dalam minggu ini, setelah Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari Arab Saudi.
Mu'ti juga memastikan bahwa keputusan tersebut akan disertai dengan Surat Edaran yang menyamakan durasi libur sekolah dan madrasah agar tidak ada perbedaan antara keduanya.
Rencana pemerintah untuk meliburkan sekolah selama satu bulan penuh selama Ramadhan 2025 ini kembali membuat masyarakat bernostalgia pada kebijakan yang pernah diterapkan di era Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Libur Sekolah

1. Libur Sekolah saat Ramadhan Era Gus Dur

Presiden Gus Dur pernah memberlakukan libur satu bulan penuh selama Ramadhan pada tahun 1999. Gus Dur mendorong sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan program pesantren kilat. 
Gus Dur menilai bahwa masa libur ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memulihkan kondisi fisik dan mental setelah masa belajar. Sementara itu, guru dan tenaga pendidik bisa memanfaatkan waktu untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi.

2. Kilas Balik Sejarah Libur Ramadhan 

Kebijakan libur Ramadhan sudah ada sejak kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial meliburkan seluruh sekolah, mulai dari tingkat dasar (Hollandsch Inlandsche School) sampai tingkat menengah keatas (Hogere Burger School dan Algemene Middelbare School).
Pada masa Presiden Soekarno, kebijakan ini terus dilanjutkan dengan penyesuaian jadwal. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk.
Selepas itu, di era Presiden Soeharto libur bulan puasa dipersingkat menjadi hanya beberapa hari. Menteri P dan K, Daoed Joesoef justru menilai libur penuh tidak relevan dan menyebutnya sebagai kebijakan yang menghambat pendidikan.

3. Tiga Opsi Wacana Libur Ramadhan

Abdul Mu'ti menyebutkan berikut tiga opsi yang beredar di masyarakat mengenai libur sekolah selama Ramadhan:
- Libur penuh dengan kegiatan keagamaan, seperti pesantren kilat, yang memungkinkan siswa memanfaatkan waktu libur untuk meningkatkan pemahaman agama.
- Libur parsial atau libur diberikan beberapa hari menjelang Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Ini merupakan pola yang biasa berlaku saat ini.
- Opsi libur biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan tetap menjalankan aktivitas belajar secara penuh selama Ramadhan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/624/3167689/sekolah-83xF_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Siswa Libur Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/624/3150462/sekolah-XAra_large.jpg
Libur Kenaikan Kelas 2025 Sampai Kapan? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/624/3145026/sekolah-hzXL_large.jpg
Apakah Siswa Sekolah Libur Tanggal 9 Juni 2025? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/624/3144272/sekolah-6SRb_large.jpg
Jadwal Lengkap Libur Idul Adha 2025 dari SD hingga SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/624/3142607/anak_sekolah-wNqY_large.jpg
Apakah Tanggal 29-30 Mei 2025 Siswa Sekolah Libur? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/624/3124855/singa-Hl1c_large.jpg
Kenapa Raja Hutan Singa Ogah Makan Daging Hyena?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement