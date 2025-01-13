Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bagaimana Cara Mengetahui PIP Aktif atau Tidak? Ini Caranya

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |14:35 WIB
Bagaimana Cara Mengetahui PIP Aktif atau Tidak? Ini Caranya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana cara mengetahui PIP aktif atau tidak? Ini caranya. Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata, simak tahapan ini untuk memastikan nama siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP.

Saat ini, Kemendikdasmen memiliki inisiatif untuk membuat program yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bersifat bantuan tunai kepada siswa yang kurang mampu dari berbagai jenjang pendidikan, mencakup pendidikan dasar hingga menengah.

1. Tujuan Program PIP

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kendala ekonomi, menarik siswa yang sudah putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya, meringankan beban biaya pendidikan pribadi.

2. Pencairan PIP

PIP akan dicairkan setiap tahunnya dalam tiga termin yang akan dicairkan melalui akun rekening masing-masing siswa. Sebelum mencari informasi apakah dana sudah cair atau belum, siswa diharapkan untuk memastikan apakah dirinya terdaftar sebagai penerima PIP atau bukan.

3. Cara Cek PIP

Telusuri berita edukasi lainnya
