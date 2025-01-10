Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

PIP SD 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Mencairkannya

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |15:04 WIB
PIP SD 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Mencairkannya
PIP SD 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Mencairkannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA PIP SD 2025 kapan cair? Ini jadwal lengkap dan cara mencairkan. Jadwal pencairan PIP 2025 dilakukan sebanyak tiga termin. Simak tahapan berikut untuk melakukan pencairan melalui ponsel.
Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pada 2025 dan dikhususkan bagi keluarga yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk membantu akses pendidikan hingga siswa dapat melanjutkan sekolah tanpa terkendala biaya.
Bantuan PIP diberikan bagi siswa dengan berbagai jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA/SMK, termasuk untuk pendidikan nonformal seperti kejar paket. 

PIP SD 2025 Kapan Cair? 

1. Dibagi 3 Termin

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, bantuan PIP untuk jenjang SD 2025 akan dibagi menjadi 3 termin, berikut rinciannya:
·         Termin 1: Februari – April
Termin ini dikhususkan untuk Penerima dana bantuan PIP yang juga sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
·         Termin 2: Mei – September
Termin ini mencakup siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Penerima pada termin ini adalah siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima program berdasarkan SK Nominasi.
·         Termin 3: Oktober – Desember
Termin ini dikhususkan bagi siswa yang masuk pada kategori termin 1 dan 2.

2. Dana PIP

Besaran dana untuk peserta didik PIP SD/SDLB/Paket A 2025:
Semester Ganjil
·         Siswa Kelas 1 Rp225 ribu per tahun
·         Siswa Kelas 2 sampai 6 Rp450 ribu per tahun
Semester Genap
·         Siswa Kelas 1 sampai 5 Rp450 ribu per tahun
·         Siswa Kelas 6 Rp225 ribu per tahun

3.  Langkah-langkah cara mencairkan dana PIP 2025:

·         Membawa buku tabungan yang sudah berstatus aktif ke bank terdekat untuk melakukan pencairan,
·         Selain melalui bank, pencairan dana PIP bisa dilakukan melalui ATM terdekat untuk penarikan menggunakan kartu debit,
·         Bank yang menyalurkan dana pencairan PIP yakni BNI, BSI, dan BRI.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

