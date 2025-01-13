Guru Hukum Murid Duduk di Lantai akibat Nunggak SPP, Mendikdasmen: Tak Sesuai dengan Nilai Pendidikan

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyatakan guru yang menghukum murid untuk duduk di lantai akibat menunggak SPP di Kota Medan tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan semangat sosial. Dia bahkan menyebut seharusnya ada penyelesaian yang lebih manusiawi.



“Secara kebijakan, menurut Saya tindakan guru yang meminta murid yang belum membayar dengan belajar di lantai itu menurut Saya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan juga tidak sesuai dengan semangat sosial,” tegas Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).



1. Tidak Seharusnya



Oleh karena itu, Mu’ti menegaskan secara tidak seharusnya masalah administrasi pendidikan itu diselesaikan dengan cara kontraproduktif.

“Tidak seharusnya masalah-masalah administrasi pendidikan itu diselesaikan dengan cara-cara yang kontraproduktif. Jadi seharusnya memang ada penyelesaian yang lebih manusiawi,” tegasnya.



2. Sudah Ada Jalan Keluar



Namun, Mu’ti mengatakan bahwa dari informasi dia terima langsung dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara bahwa masalah ini sudah ada jalan keluar sehingga masalahnya dianggap sudah selesai. “Karena yang pertama itu memang ada miskomunikasi antara guru yang di kelas itu dengan kebijakan yayasan," katanya.