Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cerita Orangtua Murid soal Makan Bergizi Gratis, Menu Variatif hingga Tidak Ada Larangan Foto

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |16:47 WIB
Cerita Orangtua Murid soal Makan Bergizi Gratis, Menu Variatif hingga Tidak Ada Larangan Foto
Cerita Orangtua Murid soal Makan Bergizi Gratis, Menu Variatif hingga Tidak Ada Larangan Foto. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak PAUD sampai SMA mulai dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Orang tua murid pun berbagi pengalaman anaknya yang mendapat makan bergizi gratis di sekolah. 

1. Tidak Ada Larangan Foto

Salah satu orang tua murid, Bella mengaku tidak ada peraturan sekolah yang melarang memfoto makanan atau mempublikasikan kegiatan makan bergizi gratis ke sosial media.

“Justru kalau di sekolah anak saya (salah satu SD di Kota Depok) masing-masing wali kelas membagikan dokumentasi saat sudah menerima makanannya dan saat anak-anak sedang makan. Jadi tidak apa-apa jika di share di sosial media,” kata Bella saat dihubungi Okezone.com, Rabu (08/01/2025).

Menurutnya, pihak sekolah juga tidak memiliki aturan lain. Hanya saja sebelum program ini berjalan, pihak sekolah sudah melakukan survei kepada orang tua murid terkait kemungkinan adanya murid yang memiliki alergi pada jenis makanan tertentu.

2. Rasa Makanan Bergizi Gratis

Selain itu, meskipun terdapat beberapa menu yang rasanya hambar, makanan yang dibagikan memiliki rasa yang enak menurut anaknya. 
Bahkan, setiap harinya memiliki menu yang bervariasi, seperti nasi, sayur bayam, telur dadar, tempe goreng, dan buah jeruk.

“Menurut anak saya enak, tapi ada beberapa yang kurang rasa seperti tempe goreng. Tapi untuk menu lainnya anak-anak suka. Menunya juga bervariasi, hari pertama nasi, sayur bayam, telur dadar, tempe goreng, buah jeruk. Terus menu hari ini (Rabu) ada nasi ayam kecap, tahu, sayur tumis jagung wortel, dan pisang,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176691//bgn-xq6i_large.png
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun ke Prabowo karena Tak Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176056//pemerintah-8d4v_large.jpg
Sidak Dapur SPPG, Bursah Zarnubi: Makanan Harus Bergizi dan Tidak Basi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175963//makan_bergizi_gratis-NAbS_large.jpg
Satgas MBG Pastikan SPPG Polri Pejaten Libatkan Masyarakat Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175888//mensesneg-nJGN_large.jpg
Kenapa Perpres MBG Belum Diteken Prabowo? Ini Kata Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813//ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement