Harga Seporsi Makan Bergizi Gratis di Bawah Rp10.000

JAKARTA - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah Yudha Permana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palmerah, Jakarta Barat yang disediakan pihaknya dengan harga di bawah Rp10.000 per porsi.

"Untuk per porsinya kita lakukan ini sudah sekitar dua bulan, kita sudah bisa takar bahwa porsi per hari itu di bawah Rp10 ribu, kita sudah bisa pastikan bahwa itu," kata Yudha kepada wartawan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

1. Suplai 2.987 Paket Makan Bergizi Gratis

Yudha mengungkap, pada hari ini SPPG Palmerah telah menyuplai sebanyak 2.987 paket makan bergizi gratis dengan harga di bawah Rp10 ribu, untuk 11 sekolah di Jakarta Barat.

"Termasuk juga di hari ini dengan kualifikasi tadi menu seperti itu kita di bawah Rp10 ribu," katanya.

Yudha mengatakan, meskipun harga Rp10 ribu per porsi merupakan tantangan di kota seperti Jakarta. Namun dia memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan harga tersebut.

2. Libatkan UMKM

Yakni, kata Yudha, dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat guna mendapatkan harga bahan baku terjangkau.

"Proses yang kami lakukan adalah kami menggunakan sumber daya dari lokal. Kita memanfaatkan UMKM lokal juga. Jadi kita bisa dapatkan harga yang relatif terjangkau," katanya.