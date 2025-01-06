Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Harga Seporsi Makan Bergizi Gratis di Bawah Rp10.000

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |15:05 WIB
Harga Seporsi Makan Bergizi Gratis di Bawah Rp10.000
Harga Seporsi Makan Bergizi Gratis di Bawah Rp10.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah Yudha Permana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palmerah, Jakarta Barat yang disediakan pihaknya dengan harga di bawah Rp10.000 per porsi.

"Untuk per porsinya kita lakukan ini sudah sekitar dua bulan, kita sudah bisa takar bahwa porsi per hari itu di bawah Rp10 ribu, kita sudah bisa pastikan bahwa itu," kata Yudha kepada wartawan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

1. Suplai 2.987 Paket Makan Bergizi Gratis

Yudha mengungkap, pada hari ini SPPG Palmerah telah menyuplai sebanyak 2.987 paket makan bergizi gratis dengan harga di bawah Rp10 ribu, untuk 11 sekolah di Jakarta Barat.

"Termasuk juga di hari ini dengan kualifikasi tadi menu seperti itu kita di bawah Rp10 ribu," katanya.

Yudha mengatakan, meskipun harga Rp10 ribu per porsi merupakan tantangan di kota seperti Jakarta. Namun dia memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan harga tersebut.

2. Libatkan UMKM

Yakni, kata Yudha, dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat guna mendapatkan harga bahan baku terjangkau.

"Proses yang kami lakukan adalah kami menggunakan sumber daya dari lokal. Kita memanfaatkan UMKM lokal juga. Jadi kita bisa dapatkan harga yang relatif terjangkau," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176012//logam_tanah_jarang-0TLw_large.jpg
5 Fakta Logam Tanah Jarang Bernilai Fantastis, Harta Karun RI yang Jadi Rebutan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176142//prabowo_subianto-1T8j_large.jpg
Prabowo Bertemu Ketua MPR dan Sejumlah Menteri di Hambalang Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176074//pertumbuhan_ekonomi-Cdim_large.jpg
Ekonomi RI Tumbuh 5% di Tahun Pertama Prabowo, Ekonom Beri Catatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176056//pemerintah-8d4v_large.jpg
Sidak Dapur SPPG, Bursah Zarnubi: Makanan Harus Bergizi dan Tidak Basi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175998//prabowo-Hus9_large.jpg
3 Fakta Smelter Hasil Korupsi Rp300 Triliun hingga Prabowo Tak Tinggal Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175963//makan_bergizi_gratis-NAbS_large.jpg
Satgas MBG Pastikan SPPG Polri Pejaten Libatkan Masyarakat Lokal
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement