Menu Makan Bergizi Gratis Tanpa Susu, Cak Imin: Semua Bertahap

DEPOK - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi tidak adanya susu dalam paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan hari ini. Cak Imin meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di wilayah Kebayunan, Tapos, Depok.

1. Tidak Ada Susu

Pantauan Okezone dilokasi, Cak Imin terpantau mengenakan seragam dinas mengenakan masker kepala dan mulut meninjau SPPG Kebayunan. Cak Imin menerima sejumlah laporan dari petugas SPPG Kebayunan dan sesekali bercengkrama dengan para pekerja.

"Ya memang ada yang siap pakai susu, ada yang belum siap. Semua akan bertahap ya," ucap Cak Imin, Senin (6/1/2025).

Dia mengatakan, untuk layanan pengaduan terkait MBG bisa mengunjungi kanal website Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kepala dapur setempat.

"Ada langsung di website Badan Gizi Nasional, (BGN). Ada juga ke Kepala Dapur Setempat, ada juga melalui Kepala Sekolahnya," ujarnya.