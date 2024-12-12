Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Portal SNPMB 2025 Kapan Dibuka?

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |21:23 WIB
Portal SNPMB 2025 Kapan Dibuka?
Portal SNBPM 2025 Kapan Dibuka? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Portal SNPBM 2025 kapan dibuka? Ini jadwal resmi dan tahapan lengkapnya. 

Panitia SNPMB Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah menetapkan tiga jalur, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri.

Adapun portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 akan mulai dibuka di tanggal Januari 2025, menurut jadwal resmi dari Kemendiktisaintek..

Jadwal SNBP dimulai dengan pembukaan kuota sekolah untuk mengajukan sejumlah nama siswa melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Kemudian, siswa jalur SNBP melakukan registrasi akun.

Sementara, jalur SNBT ini berdasarkan hasil UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), jadwalnya diawali dengan registrasi akun siswa. Berikut jadwal resmi SNPB dan SNBT 2025:

Jadwal SNBP 2025

Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024
Masa sanggah: 28 Desember 2024 - 17 Januari 2025
Registrasi akun SNPMB sekolah: 6 - 31 Januari 2025
Pengisian PDSS oleh sekolah: 6 - 31 Januari 2025

 

Topik Artikel :
SNBP 2023 snbp snpmb SNPMB 2025
Telusuri berita edukasi lainnya
