Eksplorasi Kreativitas, Mahasiswa RI Siap Bersaing di Era Digital

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Paramadina menyelenggarakan PSYCHOFEST 2024, festival tahunan yang berlangsung 2-7 Desember 2024 di Kampus Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur.



PSYCHOFEST 2024, dengan tema “Revolusi Industri 5.0: Membangun Mentalitas yang Adaptif di Era Digital”, menghadirkan berbagai kegiatan menarik, seperti seminar nasional, booth edukasi, dan kompetisi kreatif seperti lomba esai, infografis, e-sports Mobile Legends, serta lomba solo vokal. Acara ini bertujuan untuk membekali generasi muda, khususnya mahasiswa, dengan mentalitas yang tangguh menghadapi tantangan era digital.



“PSYCHOFEST 2024 memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi kreativitas mereka sekaligus membangun mentalitas yang adaptif terhadap perubahan besar di era digital ini,” ujar Ketua Pelaksana PSYCHOFEST 2024 Najwa Mudrikah, Kamis (5/12/2024).



“Melalui berbagai kegiatan, kami ingin menunjukkan pentingnya keseimbangan antara adaptasi teknologi dengan menjaga kontrol diri agar tetap relevan di tengah revolusi industri yang pesat,” kata Najwa.



Pada hari pertama, 2 Desember 2024, PSYCHOFEST 2024 dimulai dengan Seminar Nasional bertema “Improving Resilience in Gen Z for Competing in Industrial Revolution 5.0. Seminar ini menghadirkan enam narasumber, yaitu Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc., Elis Yuliana Ningsih, M.Psi., Psikolog, Adrian A. Wijanarko, Nidya Nurmala, Suaibah, dan Abdul Aziz dengan moderator Annisa Rizkiayu , Psikolog.



Selain itu, terdapat booth psikologi dari mata kuliah manajemen stres yang memperkenalkan enam metode manajemen stres, seperti relaksasi, manajemen pernapasan, dan meditasi, yang dirancang untuk membantu peserta mengelola tekanan sehari-hari.



Hari kedua, 3 Desember 2024, menjadi ajang kompetisi yang seru dengan diselenggarakannya E-Sports Mobile Legends, yang diikuti oleh berbagai tim mahasiswa dari universitas-universitas di Indonesia. Di samping itu, booth edukasi dari mata kuliah adiksi menyoroti berbagai jenis adiksi, seperti judi, kafein, gaming, dan belanja.