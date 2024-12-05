UPNVJ Gelar JICRISD 2024, Hadirkan Akademisi hingga Peneliti Pecahkan Masalah Global

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta mengadakan Jakarta International Conference On Research Innovation and Sustainable Development . (Foto: oKezone.com/YouTUbe)

JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta mengadakan Jakarta International Conference On Research Innovation and Sustainable Development (JICRISD) 2024 dengan tema The Rise of Natural Resources Industrial Policy, Political ecology, and Sustainable Development in ASEAN.

Pada Acara Jakarta International Conference on Research Innovation and Sustainable Development (JICRISD) 2024 telah diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan dan Strategis (PUSKA SSUD), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), dan Research Synergy Foundation.

Kepala Lembaga Penelitian dan Kemasyarakatan Sri Lestari Wahyuningroem mengatakan, JICRISD 2024 merupakan ke-3 kalinya diadakan oleh pihak UPNVJ dan acara ini merupakan lanjutan dari kegiatan jakarta international conference yang diadakan oleh Univeritas Pembangunan Nasional “Veteran” jakarta (UPNVJ).

Topik yang ada dalam acara JICRISD ini yaitu ada JICRISD 2024 introduction and scientific review proses, Criteria of recommendation in Scopus/peer review indexed international journal, How to prepare and submit abstract and journal papers, dan How to address language barrier in conference proceedings/journal publication.

UPNVJ mengundang pembicara utama yaitu Prof. Dr Jomo Kwame Sundaram yang berasal dari Khazanah Research Institute, Malaysia. Dan juga mengundang beberapa pembicara lainnya yaitu Dr. Óscar Ugarteche yang berasal dari Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico. Dr. Agustinus Prasetyantoko yang berasal dari Atma Jaya Institute of Public Policy, Indonesia. Fachru Nofrian, Ph.D. yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.