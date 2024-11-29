20 Contoh Soal PPPK Guru 2024 Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA – 20 contoh soal PPPK guru 2024 lengkap dengan jawabannya. Beberapa contoh soal PPPK 2024 untuk guru ini dapat dijadikan referensi belajar untuk mengasah kemampuan peserta.

PPPK merupakan kepanjangan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PPPK guru berarti guru yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.

PPPK sendiri merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS. Dalam seleksi PPPK terdapat Seleksi Kompetensi yang terbagi atas beberapa tes, diantaranya adalah:

1. Tes Kompetensi Teknis

2. Tes Kompetensi Manajerial

3. Tes Kompetensi Sosial Kultural

4. Wawancara

Terdapat beberapa contoh soal PPPK guru dalam tes kompetensi teknis yang dilansir dalam beberapa sumber:

1. Salah satu prinsip yang penting untuk dipahami seorang guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan....

A. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada.

B. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial

C. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa

D. Menurunkan standar ketuntasan belajar

E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi

Jawaban: A

2. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)/Kriteria Belajar Minimal (KBM). KKM/KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor….

A. Kemampuan guru, sarana/prasarana, dan intake siswa

B. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa

C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru

D. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru

E. Kemampuan guru, sarana/prasarana, dan intake siswa

Jawaban: C

3. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah- langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekitar sekolah. Hasil pengamatan ditulis menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Langkah ini merupakan strategi pembelajaran....

A. Projek Based Learning

B. Discovery

C. Heuristik

D. Belajar Aktif

E. Pemecahan Masalah

Jawaban: B

4. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah....

A. Motivasi belajar siswa

B. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi

C. Rumusan masalah yang harus didiskusikan

D. Ruang yang tersedia

E. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran

Jawaban: C

5. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, tetapi sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, pertimbangan guru memilih strategi tersebut, yaitu....

A. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran

B. Waktu belajar cukup banyak

C. Ruang kelas yang terbatas

D. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik

E. Sedikitnya jumlah guru

Jawaban: D