JAKARTA - Kapan jadwal Tes SKB CPNS Kemendikbud 2024? Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2024 kini memasuki tahap penting, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Setelah melalui Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta yang lulus harus siap menghadapi serangkaian ujian yang menguji kemampuan teknis dan kompetensi sesuai dengan formasi yang dilamar.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan jadwal pelaksanaan tes SKB CPNS 2024. Tes SKB non-CAT dijadwalkan mulai 20 November hingga 17 Desember 2024. Sementara itu, tes SKB dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) akan berlangsung pada 9-20 Desember 2024, sekitar sebulan setelah pengumuman hasil SKD pada 17-19 November 2024.

Peserta yang lolos seleksi administratif akan menerima konfirmasi terkait penggunaan nilai SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 antara 18-28 September 2024. Proses pengambilan data SKD final akan dilakukan pada 29 September hingga 1 Oktober 2024, dan penjadwalan SKD akan berlangsung dari 2-8 Oktober 2024.

Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD akan diterbitkan antara 9-15 Oktober 2024, dan pelaksanaan tes SKD sendiri akan dimulai dari 16 Oktober hingga 14 November 2024. Pengolahan nilai SKD akan dilakukan pada 23 Oktober hingga 16 November 2024, dan hasil SKD diumumkan pada 17-19 November 2024. Peserta yang memenuhi ambang batas SKD berkesempatan mengikuti tes SKB non-CAT pada 20 November hingga 17 Desember 2024.

Pemilihan lokasi SKB dengan CAT akan dilaksanakan pada 20-22 November 2024, sementara peserta dapat memilih lokasi tes pada 23-25 November 2024. Penarikan data final SKB akan dilakukan pada 26-28 November 2024, dan penjadwalan SKB dengan CAT akan dimulai dari 29 November hingga 3 Desember 2024.