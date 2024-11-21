10 Nilai Modern Gen Z yang Bisa Diterapkan Generasi Lebih Tua

JAKARTA - Ada 10 nilai modern dari kalangan gen Z yang bisa diterapkan oleh generasi yang lebih tua. Walaupun mungkin terasa berlebihan bagi baby boomers, milenial, dan Gen X yang meremehkan mereka, banyak nilai Gen Z yang bisa dipelajari oleh generasi yang lebih tua.

Mulai dari peduli terhadap lingkungan hingga belajar memutuskan hubungan dengan orang yang tidak sehat, Gen Z telah mempelajari banyak hal berharga yang dapat menguntungkan orang yang lebih tua.

Peneliti senior di Stanford’s Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS), Roberta Katz, menyatakan bahwa Gen Z umumnya adalah individu yang mandiri, peduli pada orang lain, berusaha menciptakan komunitas yang beragam, sangat kolaboratif dan sosial, serta menghargai fleksibilitas, keaslian, dan kepemimpinan tanpa hierarki. Meskipun khawatir dengan isu seperti perubahan iklim, mereka memiliki sikap pragmatis dalam menghadapinya.

Meskipun mungkin membutuhkan penyesuaian, menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Berikut ini adalah 10 nilai Gen Z yang bisa dipelajari oleh generasi yang lebih tua, yang dirangkum dari yourtango pada, Kamis (21/11/2024):

1. Menerima Perubahan Meskipun Tidak Nyaman

Gen Z mengajarkan pentingnya beradaptasi dengan perubahan cepat, yang dapat membantu seseorang menjadi lebih kuat saat menghadapi tantangan.

2. Memprioritaskan Kesehatan Mental

Gen Z memahami pentingnya menjaga kesehatan mental, dan generasi yang lebih tua bisa mendapat manfaat dari terapi, meditasi, atau menulis jurnal.