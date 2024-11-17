20 Contoh Majas Ironi Lengkap dengan Pengertiannya

JAKARTA - Contoh majas ironi lengkap dengan pengertiannya. Ironi verbal terjadi ketika kata-kata yang digunakan bermakna kebalikan dari makna sebenarnya.

Sementara, ironi situasional terjadi ketika hasil dari suatu situasi bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Misalnya, seorang pemadam kebakaran mungkin terbakar saat mencoba memadamkan api.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (17/11/2024), Okezone telah merangkum contoh majas ironi, sebagai berikut.

Pengertian Majas Ironi

Kata ironi menunjukan peristiwa atau kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi namun telah menjadi suratan takdir. Sedangkan, majas ironi menjadi salah satu jenis majas yang termasuk majas sindiran dengan menyembunyikan fakta yang yang sesungguhnya lebih halus.

Meskipun sama-sama berupa sindiran namun majas ironi beda dengan majas majas sinisme dan majas sarkasme. Majas sinisme juga mengatakan yang sebaliknya dari fakta dengan lebih kasar. Sementara majas sarkasme kata-kata yang digunakan lebih kasar lagi yang dapat membuat orang yang merasa tersindir bisa sakit hati.

Contoh Majas Ironi

1. Cantik benar wajahmu malam ini dihiasi dengan lipstik merah yang menyala-nyala.

2. Sepertinya kamu masih kurang minum air putih, soalnya kamu minum 20 kali sehari.

3. Murid kelas Bahasa ini rajin semua, tidak ada yang mengumpulkan PR nya sama sekali.

4. Kotaku indah sekali, sampah-sampah berserakan di mana-mana.

5. Rujak itu tidak pedas sama sekali, aku hanya minum satu galon setelah memakannya.

6. Perasaanmu padaku menyakitkan tapi tetap ingin kukenang.

7. Rumahnya cantik dan modern sekali seperti gubuk.

8. Indah sekali kesendirian walaupun di lubuk hati mendambamu.

9. Sepatunya indah sekali, cocok dijual di pasar loak.

10. Tak mengapa aku kecewa asalkan kamu bahagia.