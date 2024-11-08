Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Negara dengan IQ Tinggi di Dunia, Ada Indonesia?

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:09 WIB
Daftar Negara dengan IQ Tinggi di Dunia, Ada Indonesia?
Negara dengan IQ tertinggi di dunia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Negara-negara berikut yang memiliki IQ tinggi di dunia. Negara-negara berikut ini terkenal dengan rata-rata skor IQ tinggi dan mengesankan, berikut daftarnya.

Intelligence Quotient (IQ) bisa disebut sebagai kualifikasi atau ukuran kecerdasan manusia yang berkaitan dengan kemampuan daya pikir rasional dan logika. IQ dapat memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di suatu negara.

Skor IQ bisa digunakan suatu negara untuk mengukur kecerdasan sumber daya manusianya dalam nilai rata-rata. Berikut negara yang memiliki IQ tinggi di dunia yang dilansir dari IndiaTimes, Sabtu (9/11/2024):

1. Finlandia

Finlandia memiliki rata-rata skor IQ di angka 109,60. Angka tersebut tercipta karena sistem pendidikan Finlandia fokus pada kesejahteraan siswa dan belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Selain itu, guru di Finlandia dapat merancang pembelajarannya secara mandiri sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan menarik.

2. Iran

Iran memiliki rata-rata skor IQ di angka 110,27. Angka tersebut dikategorikan “di atas rata-rata” karena sistem Pendidikan Iran secara signifikan fokus pada bidang matematika dan sains sehingga banyak pelajar yang melanjutkan pendidikan tingginya pada bidang tersebut.

3. Serbia

Serbia memiliki rata-rata skor IQ di angka 110,60. Skor tersebut tercipta karena negara ini secara konsisten melakukan pelatihan terhadap guru dan memiliki kurikulum yang relevan dengan perkembangan dan topik terkini.

4. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki rata-rata skor IQ di angka 110,80. Rata-rata skor IQ tersebut terjadi karena sistem pendidikan di Korea Selatan cukup kompetitif, artinya siswa/i terus menerus mendapat tekanan untuk menggapai nilai yang tinggi dalam ujian dan pemberian jam belajar yang panjang.

1 2
