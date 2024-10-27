Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bang Doel Sebut Sistem Zonasi Masih Dibutuhkan di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |21:48 WIB
Bang Doel Sebut Sistem Zonasi Masih Dibutuhkan di Jakarta
Pasangan Pramono - Rano. (Foto: Aldy C/Okezone)
JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Rano Karno atau Bang Doel mengatakan bahwa sistem zona masih dibutuhkan di Jakarta.

Penegaskan ini diungkapkan Bang Doel pada saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Bang Doel mengatakan bahwa zonasi merupakan bagian dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dia juga menceritakan bahwa di Jakarta masih ada daerah yang belum memiliki SMA, yakni di Pulau Bidadari, Untung Jawa. 

“Zonasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil Permen atau Peraturan Menteri, yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah, banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, Untung Jawa, bahkan di pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA, itu kenyataannya,” ujarnya. 

Halaman:
1 2
