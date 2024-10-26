Dorong Kualitas Pendidikan, BRI Siapkan Infrastruktur Sekolah yang Memadai

JAKARTA - BRI mendukung upaya pemerintah mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Caranya dengan menyalurkan berbagai bantuan maupun program-program yang dapat membantu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kali ini, kebahagiaan meliputi siswa-siswi SD Negeri (SDN) 001 Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang mendapatkan bantuan renovasi sekolah dari BRI Peduli.

BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘BRI Peduli Ini Sekolahku’ mengambil inisiatif memberikan bantuan perbaikan SDN 001 Sungai Pagar hingga menjadi sekolah yang indah, bersih dan nyaman.

Bantuan renovasi diberikan dalam bentuk perbaikan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang rusak, seperti kursi kelas, meja kelas, lemari kelas, atau peralatan pendukung pendidikan lainnya seperti perbaikan Ruang Guru, Ruang UKS, Ruang Pustaka dan Toilet.

Direktur Digital and Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha yang hadir secara langsung menyalurkan bantuan BRI Peduli Ini Sekolahku di SDN 001 Sungai Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (10/10) mengungkapkan bahwa renovasi sekolah SDN 001 Sungai Pagar merupakan upaya nyata BRI dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan bantuan ini, SDN 001 Sungai Pagari diharapkan dapat menjadi rumah yang aman dan tempat belajar yang nyaman bagi para siswa dan guru.

“Program 'Ini Sekolahku' dari BRI juga memberikan solusi bagi ketersediaan infrastruktur sekolah yang lebih memadai, sehingga akhirnya sekolah akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa. Semoga bantuan ini bisa memberikan semangat baru bagi para siswa dalam menimba ilmu dan menggapai cita-cita,” ungkap Arga, Sabtu (26/10/2024).

Di lain pihak, Zasmel (52) selaku Kepala Sekolah SDN 001 Sungai Pagar mengungkapkan bahwa kondisi bangunan SDN 001 Sungai Pagar kini terlihat indah, aman dan nyaman untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berkat bantuan BRI Peduli Ini Sekolahku.

“Sebelumnya kondisi sekolah kami sangat memprihatinkan. Kondisi atap rusak dan lapuk akibat di makan usia, bahkan sudah banyak plafon yang runtuh dan kami sangat khawatir jika bangunan rubuh dan menimpa anak yang sedang belajar atau bermain. Sampai akhirnya kami mendapatkan bantuan BRI Peduli dan kini sekolah kami sudah diperbaiki dan sangat nyaman dan indah” ungkapnya.