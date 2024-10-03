Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Rusdi Kirana, Pendiri Lion Air Group yang Jadi Wakil Ketua MPR

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:50 WIB
Riwayat Pendidikan Rusdi Kirana, Pendiri Lion Air Group yang Jadi Wakil Ketua MPR
Riwayat pendidikan Rusdi Kirana Wakil Ketua MPR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Riwayat Pendidikan Rusdi Kirana, yang resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI. Rusdi Kirana merupakan Bos Lion Air Group dan kini menjabat sebagai Wakil Pimpinan MPR.

Pemilik nama Rusdi Kirana ini lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 17 Agustus 1963 sehingga pada saat ini ia berusia 61 tahun, demikian dirangkum Okezone, Kamis (3/10/2024).

Dari kecil Rusdi Kirana ini menjadi seorang yang hemat dan pekerja keras, karena ia lahir dari keluarga pedagang. Oleh karena itu ia sudah memiliki jiwa bisnis yang terasah, sehingga ia bersama sang kakak Kusnan Kirana mendirikan biro penjualan tiket ‘Lion Tour’ yang menjadi cikal bakal dari Lion Air Group.

Berikut riwayat pendidikan Rusdi Kirana, yang menjadi Wakil Ketua MPR RI:

Rusdi Kirana menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. Pendidikan yang ia pilih ini menekankan Ilmu Ekonomi, yang relevan dengan kiprah di dunia usaha.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166135/literasi-sVhF_large.jpg
7 Negara dengan Tingkat Literasi Tertinggi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/624/3161921/google-lkeH_large.jpg
Google Pastikan AI Aman untuk Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/624/3161910/pendidikan-HDZA_large.jpg
Cara Google Atasi Kesenjangan Digital di Dunia Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/624/3157492/sekolah-3kMm_large.jpg
Dapodik 2026 Kapan Resmi Rilis? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Unduhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/624/3136985/pendidikan_tni-JoVS_large.jpg
Berapa Lama Masa Pendidikan TNI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/624/3135649/prabowo-CPvh_large.png
Anggaran Besar, Prabowo: Pendidikan Jalan Menentukan Kebangkitan Bangsa dan Negara
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement