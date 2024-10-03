Riwayat Pendidikan Rusdi Kirana, Pendiri Lion Air Group yang Jadi Wakil Ketua MPR

JAKARTA – Riwayat Pendidikan Rusdi Kirana, yang resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI. Rusdi Kirana merupakan Bos Lion Air Group dan kini menjabat sebagai Wakil Pimpinan MPR.

Pemilik nama Rusdi Kirana ini lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 17 Agustus 1963 sehingga pada saat ini ia berusia 61 tahun, demikian dirangkum Okezone, Kamis (3/10/2024).

BACA JUGA: Rusdi Kirana Pensiun dari Bos Lion Air Group Usai Jadi Wakil Ketua MPR

Dari kecil Rusdi Kirana ini menjadi seorang yang hemat dan pekerja keras, karena ia lahir dari keluarga pedagang. Oleh karena itu ia sudah memiliki jiwa bisnis yang terasah, sehingga ia bersama sang kakak Kusnan Kirana mendirikan biro penjualan tiket ‘Lion Tour’ yang menjadi cikal bakal dari Lion Air Group.

Berikut riwayat pendidikan Rusdi Kirana, yang menjadi Wakil Ketua MPR RI:

Rusdi Kirana menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. Pendidikan yang ia pilih ini menekankan Ilmu Ekonomi, yang relevan dengan kiprah di dunia usaha.