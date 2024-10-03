20 Contoh Kalimat Konjungsi Lengkap dengan Pengertiannya

JAKARTA – 20 Contoh kalimat konjungsi lengkap dengan pengertiannya. Kata sambung, atau disebut juga sebagai konjungsi, adalah kata yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat.

Konjungsi sangat penting untuk membuat kalimat yang kohesif dan logis, sehingga pembaca dapat memahami gagasan yang disampaikan. Ada beberapa jenis konjungsi yang umum digunakan, seperti konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan lain-lain.

Berikut adalah 20 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi dari berbagai jenis:

Jenis-jenis Konjungsi

1. Konjungsi Koordinatif

Konjungsi ini menghubungkan dua unsur yang setara, seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Contohnya: ‘dan”, “atau”, “tetapi” dan sebagainya.

1. Salsa pergi ke pasar dan membeli sayuran segar.

2. Kami bisa pergi sekarang atau menunggu hingga sore hari.

3. Dia ingin pergi ke pesta, tetapi cuacanya tidak mendukung.

4. Saya akan belajar lebih keras agar bisa lulus ujian dengan baik.

5. Mereka tetap bekerja meskipun hujan deras turun sepanjang hari.

2. Konjungsi Subordinatif

Konjungsi ini menghubungkan dua klausa, di mana salah satu klausa merupakan anak kalimat yang bergantung pada klausa utama. Contohnya: “karena”, “meskipun”, “jika”, dan masih banyak lagi.

6. Jika kamu sudah selesai, tolong bantu aku mengerjakan tugas ini.

7. Andi gagal dalam ujian karena dia tidak belajar dengan baik.

8. Aku akan menunggu di sini hingga kamu kembali.

9. Setelah makan malam, kami berjalan-jalan di taman.

10. Dia bermain bola sementara adiknya sedang membaca buku.

BACA JUGA: Viral Siswa SMA Jatuh ke Laut saat Pulang Sekolah

3. Konjungsi Korelatif

Konjungsi korelatif digunakan berpasangan untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang memiliki keterkaitan atau hubungan sejajar. Contohnya: baik...maupun, tidak hanya...tetapi juga.

11. Kami mengerjakan tugas sehingga dapat selesai tepat waktu.

12. Baik Rina maupun Dini suka membaca buku fiksi.

13. Dia bukan hanya pandai bermain gitar, tetapi juga pintar bernyanyi.

14. Kami akan pergi berlibur jika cuaca cerah besok.

15. Saya akan pergi meskipun sedang tidak enak badan.