Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

20 Contoh Kalimat Konjungsi Lengkap dengan Pengertiannya

Muhammad Raihan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:16 WIB
20 Contoh Kalimat Konjungsi Lengkap dengan Pengertiannya
20 Contoh Kalimat Konjungsi Lengkap dengan Pengertiannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 20 Contoh kalimat konjungsi lengkap dengan pengertiannya. Kata sambung, atau disebut juga sebagai konjungsi, adalah kata yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat.

Konjungsi sangat penting untuk membuat kalimat yang kohesif dan logis, sehingga pembaca dapat memahami gagasan yang disampaikan. Ada beberapa jenis konjungsi yang umum digunakan, seperti konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan lain-lain.

Berikut adalah 20 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi dari berbagai jenis:

Jenis-jenis Konjungsi

1. Konjungsi Koordinatif

Konjungsi ini menghubungkan dua unsur yang setara, seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Contohnya: ‘dan”, “atau”, “tetapi” dan sebagainya.

1. Salsa pergi ke pasar dan membeli sayuran segar.

2. Kami bisa pergi sekarang atau menunggu hingga sore hari.

3. Dia ingin pergi ke pesta, tetapi cuacanya tidak mendukung.

4. Saya akan belajar lebih keras agar bisa lulus ujian dengan baik.

5. Mereka tetap bekerja meskipun hujan deras turun sepanjang hari.

2. Konjungsi Subordinatif

Konjungsi ini menghubungkan dua klausa, di mana salah satu klausa merupakan anak kalimat yang bergantung pada klausa utama. Contohnya: “karena”, “meskipun”, “jika”, dan masih banyak lagi.

6. Jika kamu sudah selesai, tolong bantu aku mengerjakan tugas ini.

7. Andi gagal dalam ujian karena dia tidak belajar dengan baik.

8. Aku akan menunggu di sini hingga kamu kembali.

9. Setelah makan malam, kami berjalan-jalan di taman.

10. Dia bermain bola sementara adiknya sedang membaca buku.

3. Konjungsi Korelatif

Konjungsi korelatif digunakan berpasangan untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang memiliki keterkaitan atau hubungan sejajar. Contohnya: baik...maupun, tidak hanya...tetapi juga.

11. Kami mengerjakan tugas sehingga dapat selesai tepat waktu.

12. Baik Rina maupun Dini suka membaca buku fiksi.

13. Dia bukan hanya pandai bermain gitar, tetapi juga pintar bernyanyi.

14. Kami akan pergi berlibur jika cuaca cerah besok.

15. Saya akan pergi meskipun sedang tidak enak badan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement