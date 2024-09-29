Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Kampus Thailand UIPM yang Beri Gelar Doktor Honoris Causa ke Raffi Ahmad

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |11:26 WIB
Mengenal Kampus Thailand UIPM yang Beri Gelar Doktor Honoris Causa ke Raffi Ahmad
Raffi Ahmad Mendapat Gelar Doktor Honoris Causa dari UIPM. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Universal Institute of Professional Management (UIPM) memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Raffi Ahmad. Gelar Doktor Kehormatan tersebut diberikan Profesor Kanoksak Likitpriwan, Presiden UIPM, Thailand.

Seperti diketahui, UIPM merupakan kampus online. UIPM diakreditasi oleh UAPCU Number 2000-HE-DE-874562 (CPD Accreditation Groupn di London-Inggris Raya) dan untuk terlibat dan mengoperasikan pendidikan jarak jauh di Indonesia.

UIPM telah dilindungi oleh Yayasan UIPM, SK Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia) Nomor AHU- 0004575.AH.01,04 - 2018.

Manajemen Kualitas terkait dengan Standar CPD (Pengembangan Profesional Berkelanjutan) Penting bahwa organisasi atau lembaga seperti UIPM memiliki proses untuk memastikan bahwa sistem dan praktik CPD dipatuhi dan dievaluasi dari waktu ke waktu.

Orang yang bersertifikat ISO-50001 diminta untuk memberikan bukti 45 jam CPD di bidang sistem manajemen, audit dan / atau energi. Minimal 10 jam di masing-masing dari tiga area dan 15 jam di area manapun pilihan Anda.

