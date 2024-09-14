Nadiem Bacakan Puisi di Akhir Rapat Kerja dengan DPR, Gambarkan Transformasi Pendidikan

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membacakan puisi pada penutup rapat kerja dengan Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek. Puisi tersebut merefleksikan perubahan besar dalam dunia pendidikan selama lima tahun terakhir.

Dalam puisinya, Nadiem mengisahkan pengalaman siswa dan guru di masa lalu yang penuh tekanan, dengan rutinitas yang menimbulkan kecemasan. Dirinya menggambarkan bagaimana pendidikan dulu menakutkan, di mana kesalahan dihukum dan pertanyaan dipermalukan, serta bagaimana relevansi materi ajar semakin memudar.

"Bukan hanya siswa yang merasa tertekan, tetapi juga guru yang kewalahan mengejar target pembelajaran dan beban birokrasi. Ia menekankan pentingnya ruang bagi guru dan siswa untuk berkreasi, berinovasi, dan berkembang," kata Nadiem, dikutip dari video yang diunggahnya dalam akun Instagram @nadiemmakarim, Sabtu (14/9/2024).

"Kelas harus menjadi panggung untuk menemukan jati diri, tempat kreativitas dan kolaborasi sama pentingnya dengan berhitung," ujar Nadiem dalam puisinya.

Dia juga menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang membutuhkan kesabaran dan waktu, di mana perubahan nyata baru akan terlihat di masa depan.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, turut memberikan pandangannya. Menurutnya, puisi Nadiem sangat merepresentasikan perjalanan lima tahun terakhir yang penuh dengan terobosan kebijakan. Ia berharap sinergi yang telah dibangun antara pemerintah dan DPR dapat terus berlanjut, dengan hasil evaluasi yang baru akan terlihat dalam 10 hingga 15 tahun mendatang.