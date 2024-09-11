Viral! Kisah Romsi Siswa SMA Jalan Kaki 5 Km Setiap Hari ke Sekolah, Teman Patungan Beli Sepeda

JAKARTA – Viral di media sosial aksi solidaritas para pelajar patungan untuk membeli sepeda bagi temannya. Pelajar yang dibelikan sepeda bernama Romsi yang setiap hari harus berjalan kaki sejauh 5 km ke sekolah di SMAN 1 Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah.

Romsi mengucapkan terima kasih ketika menerima sepeda dari teman-temannya. "Saya mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya," ujar Romsi penuh syukur dalam unggahan TikTok netizen, Rabu (11/9/2024).

Kepedulian para siswa ini diabadikan dalam video yang diunggah oleh wali kelas Romsi, Sri Haryati, di TikTok. Sri mengaku sangat bangga dengan siswa-siswinya yang mempraktikkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.

“Saya pernah bilang bahwa kita ini keluarga, bahagia satu bahagia semua. Ternyata itu sampai ke hati mereka,” ujar Sri dengan bangga.

Romsi, yang berasal dari keluarga sederhana, terkejut atas kejutan tersebut. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga.