Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Kisah Romsi Siswa SMA Jalan Kaki 5 Km Setiap Hari ke Sekolah, Teman Patungan Beli Sepeda

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:26 WIB
Viral! Kisah Romsi Siswa SMA Jalan Kaki 5 Km Setiap Hari ke Sekolah, Teman Patungan Beli Sepeda
Siswa SMA Romsi Dapat Sepeda (Foto: TikTok Sri Haryati)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial aksi solidaritas para pelajar patungan untuk membeli sepeda bagi temannya. Pelajar yang dibelikan sepeda bernama Romsi yang setiap hari harus berjalan kaki sejauh 5 km ke sekolah di SMAN 1 Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah.

Romsi mengucapkan terima kasih ketika menerima sepeda dari teman-temannya. "Saya mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya," ujar Romsi penuh syukur dalam unggahan TikTok netizen, Rabu (11/9/2024).

Kepedulian para siswa ini diabadikan dalam video yang diunggah oleh wali kelas Romsi, Sri Haryati, di TikTok. Sri mengaku sangat bangga dengan siswa-siswinya yang mempraktikkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.

“Saya pernah bilang bahwa kita ini keluarga, bahagia satu bahagia semua. Ternyata itu sampai ke hati mereka,” ujar Sri dengan bangga.

Romsi, yang berasal dari keluarga sederhana, terkejut atas kejutan tersebut. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement