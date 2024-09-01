Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Membentuk Karakter Siswa Melalui OSIS Bidang Kesenian

Muhammad Rizky , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |13:19 WIB
Membentuk Karakter Siswa Melalui OSIS Bidang Kesenian
SMA Labschool Kebayoran gelar pensi Sky Avenue 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – SMA Labschool Kebayoran kembali menggelar pentas seni tahunan "Sky Avenue 2024" pada 31 Agustus 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Dengan tema "Whisparia of the Phantasmagoric Haven" Sky Avenue memberikan pengalaman yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sky Avenue dikelola oleh siswa SMA Labschool Kebayoran bekerja sama dengan guru dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG). Memasuki tahun ke-19, Sky Avenue tetap menjadi sorotan utama di kalangan pelajar dan pecinta musik di Jakarta.

Tahun ini, lebih dari 500 siswa terlibat dalam kepanitiaan, menunjukkan semangat kolaborasi dan kreativitas yang tinggi. Sky Avenue 2024 sukses menghadirkan deretan musisi dan grup band papan atas Indonesia, menambah kemeriahan acara.

Di antaranya adalah Yovie & Nuno, Maliq & D’Essentials mengajak penonton untuk bernyanyi bersama dalam suasana yang romantis.

Tidak hanya itu, suara merdu Bunga Citra Lestari dengan lagu-lagu nya turut memukau penonton. Kejutan besar lainnya adalah penampilan Padi Reborn dengan hits legendarisnya, dan Ari Lasso, dengan kekuatan vokalnya, juga berhasil memukau penonton dengan lagu "Hampa," "Rahasia Perempuan". Puncak acara ditutup dengan penampilan memikat dari Reza Artamevia, sang diva Indonesia.

Sky Avenue tidak hanya menampilkan pertunjukan musik, tetapi juga mencakup berbagai elemen festival lainnya, seperti entertainment area, food and beverage area, dan apparel area. Ini menjadikan Sky Avenue lebih dari sekadar pentas seni; ini adalah perayaan seni, musik, dan kebersamaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita edukasi lainnya
