HOME EDUKASI KAMPUS

5 Contoh Teks Deskripsi Bahasa Jawa tentang Makanan Tradisional Lengkap dengan Struktur dan Artinya

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:43 WIB
5 Contoh Teks Deskripsi Bahasa Jawa tentang Makanan Tradisional Lengkap dengan Struktur dan Artinya
5 Contoh Teks Deskripsi Bahasa Jawa tentang Makanan Tradisional Lengkap dengan Struktur dan Artinya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 Contoh teks deskripsi bahasa Jawa tentang makanan tradisional lengkap dengan struktur dan artinya. Teks deskriptif dalam bahasa Jawa adalah jenis teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau fenomena dengan rinci.

Tujuan utama dari teks deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang objek yang dideskripsikan sehingga pembaca dapat membayangkan atau memahami objek dengan baik.

Berikut adalah lima contoh teks deskripsi dalam bahasa Jawa tentang makanan tradisional beserta strukturnya dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.

1. Jenang Sumsum

Jenang Sumsum iku salah sawijining panganan tradisional saka Jawa Tengah lan Jawa Timur. Jenang iki digawe saka glepung beras sing dicampur karo santan lan gula jawa.

Jenang Sumsum nduweni warna putih sing alus karo tekstur sing lembut lan kenyal. Rasane legi lan gurih amarga campuran saka santan lan gula jawa. Jenang iki asring disajikake nganggo saus gula merah cair sing legi lan kandel, nambah rasa khas lan manis.

Jenang Sumsum biasane disajikake nalika upacara adat utawa minangka panganan penutup sawise mangan. Jenang iki dadi panganan sing kinasih karo warga Jawa amarga kelezatan lan kenangane sing digawa saka generasi ke generasi.

Terjemahan:

Jenang Sumsum adalah salah satu makanan tradisional dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jenang ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan dan gula jawa.

Jenang Sumsum memiliki warna putih yang halus dengan tekstur lembut dan kenyal. Rasanya manis dan gurih karena campuran santan dan gula jawa.

Jenang ini biasanya disajikan saat upacara adat atau sebagai makanan penutup setelah makan. Jenang ini menjadi makanan yang disukai oleh masyarakat Jawa karena kelezatan dan kenangan yang dibawanya dari generasi ke generasi.

