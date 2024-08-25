Sambut 2.445 Mahasiswa Baru, Rektor Unika Atma Jaya: Kalian Calon Pemimpin

TANGERANG – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyambut 2.445 mahasiswa baru dalam acara Ini-SLJ (Inisiasi Student Life Journey) 2024, yang merupakan kegiatan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru). Kegiatan berlangsung selama 17-20 Agustus 2024.

Kegiatan “Ini-SLJ” di Unika Atma Jaya dirancang tidak hanya untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampus, tetapi juga menggali potensi diri dalam menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Hal itu sesuai dengan tema “Ini-SLJ” Unika Atma Jaya yaitu ‘mengembangkan mahasiswa menjadi insan yang berkarakter, berbudaya dan inovatif bagi Indonesia‘.

Sebagai perwujudan semangat bela tanah air, mulai tahun 2024 ini opening ceremony Ini-SLJ ditradisikan selalu dalam bentuk Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus. Upacara peringatan HUT RI ke-79 dilaksanakan di Kampus 3 Unika Atma Jaya, BSD, Tangerang.

Upacara peringatan HUT kemerdekaan sebagai penanda awal kegiatan PKKMB dipimpin langsung oleh Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K). Dalam amanatnya, Rektor menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah bergabung menjadi keluarga besar Unika Atma Jaya.

“Bagi saya pribadi, dalam kaitan dengan moment bersejarah, 17 Agustus, kalian adalah calon pemimpin yang akan membawa perubahan dan berperan besar di masa depan. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai pelosok negeri bahkan global. Oleh karena itu secara khusus Unika Atma Jaya juga sudah menyiapkan berbagai aktivitas pendampingan mahasiswa yang akan dikemas melalui program Student Life Journey (SLJ),” ujar Rektor Unika Atma Jaya Prof. Yuda.