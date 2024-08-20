Mahasiswa Baru Harus Bisa Beradaptasi di Era Digital

JAKARTA - Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) menggelar kuliah umum yang ditujukan ke mahasiswa baru. Kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang enterpreneurship dan leadership dalam konteks ekonomi digital.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi (IT) yang semakin pesat.

Dia menyebut bahwa digitalisasi kepemimpinan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek dalam organisasi, termasuk kinerja organisasi, proses pengambilan keputusan, loyalitas karyawan, serta tingkat keterlibatan karyawan dalam lingkungan kerja.

"Lebih dari 87% karyawan yang bekerja di organisasi yang menerapkan kepemimpinan digital merasa lebih bersemangat dan terlibat langsung dengan pekerjaan mereka," ungkap Rivan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/8/2024).

Dia menekankan betapa pentingnya peran kepemimpinan digital dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Rivan juga menyoroti bahwa adaptasi terhadap teknologi bukan semata-mata untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, tetapi juga membentuk mindset positif yang berorientasi pada kontribusi dan manfaat bagi lingkungan sekitar.