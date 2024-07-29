Putri Ariani Diterima di Fakultas Hukum UGM

JAKARTA – Putri Ariani berhasil diterima Menjadi Mahasiswa Baru di Universitas Gajah Mada (UGM), Fakultas Hukum lewat jalur Penelusuran Bibit Unggul (PBU). Putri Ariani seorang penyanyi dan seorang finalis America’s Got Talent (AGT) yang meraih Golden Buzzer pada usia 17 tahun di 2023.

Dalam sebuah video di kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, terlihat Putri Ariani dipanggil ke atas panggung untuk mengenakan jas almamater.

Rektor UGM, Ova Emilia secara pribadi memasangkan jas almamater kepada Putri Ariani. Putri Ariani terlihat sangat bersemangat menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum UGM.

"Rektor Universitas Gadjah Mada, yang pertama akan menyematkan jas almamater kepada Ariani Nisma Putri dari Fakultas Hukum," ucap pembawa acara, seraya Ova mengenakan jas almamater ke tubuh Putri, Senin (29/7/2024).

Informasi ini menjadi viral di X setelah akun @notticity membagikannya. Netizen merespons dengan komentar positif dan menunjukkan rasa bangga atas pencapaian Putri Ariani ini.