Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Putri Ariani Diterima di Fakultas Hukum UGM

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |17:40 WIB
Putri Ariani Diterima di Fakultas Hukum UGM
Putri Ariani Jadi Mahasiswa UGM (Foto: Okezone/YouTube)
A
A
A

JAKARTAPutri Ariani berhasil diterima Menjadi Mahasiswa Baru di Universitas Gajah Mada (UGM), Fakultas Hukum lewat jalur Penelusuran Bibit Unggul (PBU). Putri Ariani seorang penyanyi dan seorang finalis America’s Got Talent (AGT) yang meraih Golden Buzzer pada usia 17 tahun di 2023.

Dalam sebuah video di kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, terlihat Putri Ariani dipanggil ke atas panggung untuk mengenakan jas almamater.

Rektor UGM, Ova Emilia secara pribadi memasangkan jas almamater kepada Putri Ariani. Putri Ariani terlihat sangat bersemangat menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum UGM.

"Rektor Universitas Gadjah Mada, yang pertama akan menyematkan jas almamater kepada Ariani Nisma Putri dari Fakultas Hukum," ucap pembawa acara, seraya Ova mengenakan jas almamater ke tubuh Putri, Senin (29/7/2024).

Informasi ini menjadi viral di X setelah akun @notticity membagikannya. Netizen merespons dengan komentar positif dan menunjukkan rasa bangga atas pencapaian Putri Ariani ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/65/3124922/ugm-CBd8_large.jpg
Penjelasan UGM soal Polemik Ijazah Jokowi yang Dituding Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119503/ugm-Erg1_large.jpg
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/65/3111188/wamenkeu-jXwH_large.png
Wamenkeu Anggito Abimanyu Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM, Kenang Masa Jadi Asisten Peneliti Ayah Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement