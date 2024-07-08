UNS Kembali Perpanjang Kerja Sama dengan Seameo Seamolec

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali melakukan kerja sama dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (Seameo Seamolec).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang berlangsung di Ruang Sidang 1 Gedung dr Prakosa UNS, Senin (8/7/2024).

Hadir dalam perjanjian Nota Kesepahaman tersebut, Plt Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho, Direktur Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi UNS, Prof Mohamad Harisudin, Plt Wakil Dekan Perencanaan, Kerja Sama Bisnis, dan Informasi FKIP UNS, Prof Triyanto dan Direktur Seameo Seamolec, Dr Wahyudi.

Dalam sambutannya, Plt Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi UNS, Prof Irwan Trinugroho. menyampaikan terima kasih kepada Seameo Seamolec atas kerja sama yang telah dibangun selama ini.

“Terima kasih karena terus sudah mempercayai UNS sehingga kerja sama dengan UNS terus diperbaharui. Semoga kerja sama antara UNS dengan Seameo Seamolec dapat memberikan manfaat untuk keduanya,” terang Prof. Irwan.

Maksud dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh.