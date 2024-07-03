Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dewan Profesor Dorong Dosen UNS Miliki Jabatan Guru Besar

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |19:36 WIB
Dewan Profesor Dorong Dosen UNS Miliki Jabatan Guru Besar
Dewan Profesor dorong dosen UNS miliki jabatan guru besar (Foto: UNS)
JAKARTA - Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mendorong dosen di UNS untuk segera memiliki jabatan Guru Besar. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Profesor UNS, Prof. Drs. Suranto Tjiptowibisono, M.Sc., Ph.D. saat membuka acara Diskusi Kelompok Terpumpun” Strategi Pengusulan Guru Besar” UNS di UNS Inn, Rabu (3/7/2024).

“Jadi kita selalu mendorong teman- teman dosen di UNS untuk mencapai satu jabatan fungsional tertinggi dosen yaitu Guru Besar. Jadi Guru Besar itu merupakan jabatan akademik atau jabatan fungsional tertinggi dosen. Kami menghimbau bagi yang sudah memenuhi syarat jangan ditunda- tunda,” terang Prof. Suranto.

Langkah yang dilakukan oleh Dewan Profesor UNS sebagai wujud komitmen yaitu dengan mengumpulkan para Doktor dan Lektor Kepala yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan jabatan Guru Besar. Hal ini dilakukan Dewan Profesor UNS supaya jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional tertinggi dosen yaitu Guru Besar bisa meningkat. Pasalnya, jika dibandikan dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) lain seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada (UGM), jumlah profesor di UNS masih dibawahnya.

“Jumlah Profesor mereka sudah di atas 200, kita masih di bawah 200. Jadi kita terus mendorong karena ini kebutuhan akademik dan kebutuhan institusi dalam hal ini UNS. Karena salah satu indikator sebuah perguruan tinggi itu berkembang dengan baik bisa dilihat dari jumlah Profesornya. Artinya kalau jumlah Profesor banyak disitulah keilmuwan berkembang. Jadi komitmen kami di Dewan Profesor untuk mendorong teman-teman, jangan ditunda. Jangan memikirkan diri sendiri tapi ini juga untuk kebutuhan institusi lebih spesifik turun ke fakultas dan dari fakultas turun ke program studi,” imbuhnya.

Dewan Profesor UNS berkomitmen untuk 5 hingga 10 tahun kedepan minimal bisa mengimbangi PTNBH lain untuk memiliki jumlah Guru Besar yang relatif banyak.

“PTNBH lain itu bisa 100an penambahan Profesor dalam setahun. Kita tidak boleh lengah, tahun ini target kita bisa menambah 100 Profesor baru. Tahun ini ada 27 dosen UNS yang sudah proses di Jakarta. Yang baru akhir bulan lalu kita kirim persyaratan 37 dosen UNS untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi yaitu Guru Besar. Gelombang berikutnya semoga bisa lebih banyak lagi,” ujar Prof. Suranto.

