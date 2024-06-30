Link Hasil Seleksi Mandiri ITB 2024, Cek di Sini

JAKARTA - Link pengumuman hasil dan kelulusan Seleksi Mandiri ITB (SM ITB) tahun 2024. Pengumuman hasil seleksi mandiri ITB 2024 akan keluar hari ini, Minggu (30/6/2024), pukul 15.00 WIB.

Dikutip laman ITB, peserta SM ITB bisa mengakses pengumuman hasil seleksi mandiri di laman https://admission.itb.ac.id/seleksi-mandiri/

Peserta bisa membuha hasil seleksi mandiri ITB 2024 dengan menggunakan nomor peserta dan password yang telah dimiliki sebelumnya.

Adapun calon mahasiswa yang dinyatakan lulus SM ITB 2024 diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1–8 Juli 2024 secara daring dengan melakukan aktivasi akun pendaftaran ulang di laman https://admission.itb.ac.id/seleksi-mandiri/.

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa ITB dan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM), lulusan Seleksi Mandiri ITB (SM ITB) yang telah melakukan pendaftaran ulang, diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan pada tanggal 5–10 Juli 2024.