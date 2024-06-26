Adu Latar Belakang Pendidikan Marshel Widianto dengan Ahmad Dhani, Artis Ikut Pilkada 2024 yang Bak Bumi dan Langit

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Marshel Widianto dengan Ahmad Dhani, artis ikut Pilkada 2024 yang bak bumi dan langit. Hal ini dikarenakan keduanya terjun ke dunia politik.

Sehingga banyak orang ingin mengetahui profilnya sebelum menjadi pejabat Pemerintah. Termasuk pendidikannya hingga pekerjaannya.

Berikut adu latar belakang pendidikan Marshel Widianto dengan Ahmad Dhani, artis ikut Pilkada 2024 yang bak bumi dan langit:

- Marshel Widianto

Marshel Widianto telah menempuh pendidikan menengah atasnya di SMK Negeri 48. Namun, belum diketahui apakah Marshel Widianto melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.

Dalam perjalanan kariernya, Marshel Widianto sebelum menjadi seorang komika pernah menjalani sejumlah pekerjaan lainnya. Mulai menjadi penonton bayaran hingga menjadi asisten Adjis Doaibu.

Setelah itu, Marshel Widianto mencoba peruntungan di dunia stand up comedy dengan mengikuti komunitas selama dua tahun. Kemudian, mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Academy Musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar.