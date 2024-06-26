Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Latar Belakang Pendidikan Marshel Widianto dengan Ahmad Dhani, Artis Ikut Pilkada 2024 yang Bak Bumi dan Langit

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |07:41 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Marshel Widianto dengan Ahmad Dhani, Artis Ikut Pilkada 2024 yang Bak Bumi dan Langit
pendidikan Marselino Ferdinan dan Ahmad Dhani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Marshel Widianto dengan Ahmad Dhani, artis ikut Pilkada 2024 yang bak bumi dan langit. Hal ini dikarenakan keduanya terjun ke dunia politik.

Sehingga banyak orang ingin mengetahui profilnya sebelum menjadi pejabat Pemerintah. Termasuk pendidikannya hingga pekerjaannya.

Berikut adu latar belakang pendidikan Marshel Widianto dengan Ahmad Dhani, artis ikut Pilkada 2024 yang bak bumi dan langit:

- Marshel Widianto

Marshel Widianto telah menempuh pendidikan menengah atasnya di SMK Negeri 48. Namun, belum diketahui apakah Marshel Widianto melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.

Dalam perjalanan kariernya, Marshel Widianto sebelum menjadi seorang komika pernah menjalani sejumlah pekerjaan lainnya. Mulai menjadi penonton bayaran hingga menjadi asisten Adjis Doaibu.

Setelah itu, Marshel Widianto mencoba peruntungan di dunia stand up comedy dengan mengikuti komunitas selama dua tahun. Kemudian, mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Academy Musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191139//ahmad_dhani-RjM4_large.jpg
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ogah Dipanggil Kakek Jelang Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191081//ahmad_dhani-Qvc3_large.jpg
Adopsi Anak Angkat dari Panti Asuhan, Ahmad Dhani Akui Lebih Selektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006//el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185288//mulan_jameela-tYNG_large.JPG
Bantah Rumor Cerai, Mulan Jameela Dapat Kado Spesial dari Ahmad Dhani usai Ujian Tesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202//ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement