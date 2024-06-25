Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang Perintahkan Tembak Anggota OPM

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |07:19 WIB
Latar Belakang Pendidikan Mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang Perintahkan Tembak Anggota OPM
Ilustrasi mengenal Richard Tampubolon ( Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA -Latar belakang pendidikan mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang perintahkan tembak anggota OPM. Apalagi, namanya banyak dikenal lantar memiliki segudang prestasi.

Selain itu, Letjen Richard Tampubolon merupakan orang yang memerintahkan Komando Operasi Habema TNI menembak Danis Murib, disertir TNI yang membelot gabung ke Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Richard memerintahkan Panglima Koops Habema untuk mengejar OPM yang sempat menguasai Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah sebagai respons atas tindakan mereka menembak warga sipil.

Beberapa penasaran tentang latar belakang pendidikan mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang perintahkan tembak anggota OPM.

Dia lahir di Jakarta pada 24 Mei 1969 dan berdarah Batak, Richard merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992. Ia berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus) dan menghabiskan sebagian besar karier militernya di Korps Baret Merah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193441//tni-z25W_large.jpg
Gempur 3 Markas KKB, 115 Pasukan Siluman Denjaka hingga Kopassus Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192728//tni-zJG9_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Sertijab, Jenderal Kopassus dan Marinir Hantu Laut Pindah Posisi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598//widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192382//kkb-lh1w_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192232//tni-tCxy_large.jpg
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement