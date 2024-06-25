Latar Belakang Pendidikan Mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang Perintahkan Tembak Anggota OPM

JAKARTA -Latar belakang pendidikan mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang perintahkan tembak anggota OPM. Apalagi, namanya banyak dikenal lantar memiliki segudang prestasi.

Selain itu, Letjen Richard Tampubolon merupakan orang yang memerintahkan Komando Operasi Habema TNI menembak Danis Murib, disertir TNI yang membelot gabung ke Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Richard memerintahkan Panglima Koops Habema untuk mengejar OPM yang sempat menguasai Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah sebagai respons atas tindakan mereka menembak warga sipil.

Beberapa penasaran tentang latar belakang pendidikan mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang perintahkan tembak anggota OPM.

Dia lahir di Jakarta pada 24 Mei 1969 dan berdarah Batak, Richard merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992. Ia berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus) dan menghabiskan sebagian besar karier militernya di Korps Baret Merah.