Tips Simpan Daging Kurban yang Aman Ala Dosen UNS

JAKARTA - Saat ini umat muslim merayakan Hari Raya Iduladha yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Hampir sebagian besar masyarakat akan mendapatkan daging hewan kurban tersebut.

Akan tetapi daging tersebut biasanya tidak serta merta akan habis dalam satu hari ataupun satu kali memasak sehingga tidak jarang masyarakat akan menyimpannya baik dalam suhu refrigerator maupun dibekukan dalam freezer.

Dosen Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelah Maret (UNS) Surakarta, Bara Yudhistira mengatakan, penyimpanan daging perlu diperhatikan untuk dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitasnya, apalagi daging merupakan salah satu perishable food atau bahan pangan yang mudah rusak.

Adapun teknik penyimpanan daging dalam refrigerator maupun freezer sebagai berikut.

Pada umumnya Masyarakat mendapatkan daging kurban dalam bentuk daging maupun jeroan, sehingga sebelum dilakukan penyimpanan perlu dipisahkan dulu keduanya. Hal ini untuk menghindari kontaminasi silang dari kedua bahan yang berbeda tersebut.

"Dalam mengolah daging hendaknya menggunakan peralatan yang bersih dan khusus tidak digunakan untuk mengolah bahan lain, seperti menggunakan pisau khusus untuk memotong daging yang sebelumnya sudah dibersihkan terlebih dahulu," terang Bara, Selasa (18/6/2024).