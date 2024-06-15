Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tahun Ajaran Baru, Ini 20 Kampus Terbaik ASEAN versi QS World University

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |15:00 WIB
Tahun Ajaran Baru, Ini 20 Kampus Terbaik ASEAN versi QS World University
Daftar Kampus Terbaik di Asean. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA — Menjelang tahun ajaran baru, kampus-kampus terbaik ini menarik untuk dicermati. Apalagi bagi para siswa yang sudah lulus menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ada 20 deretan kampus terbaik di ASEAN versi QS World University Rankings 2024. Di dalamnya ada kampus Indonesia yang masuk di peringkat 10 besar.

Posisi ini penting bagi para calon mahasiswa yang berniat kuliah dan mencari kampus terbaik di kawasan ASEAN. QS World University Rankings mengumumkan Singapura masih yang terbaik. Indonesia diwakili oleh Universitas Indonesia (UI) terdapat di posisi 10 besar.

Berikut 20 deretan kampus terbaik di ASEAN dikutip dari laman QS World Rankings, Sabtu (15/6/2024):

1. National University of Singapore (NUS), Singapore

2. Nanyang Technological University Singapore (NTU Singapore)

3. Universiti Malaya (UM), Malaysia

4. Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia

5. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia

6. Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia

7. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia

8. Taylor’s University, Malaysia

9. Chulalongkorn University, Thailand

10. Universitas Indonesia, Indonesia

