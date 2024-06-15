Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNS Buka Jalur Seleksi Mandiri 2024, Berikut Cara Daftar dan Tanggal Ujian

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |18:48 WIB
UNS Buka Jalur Seleksi Mandiri 2024, Berikut Cara Daftar dan Tanggal Ujian
UNS Buka Seleksi Mandiri Tahun 2024. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta membuka Seleksi Mandiri Tahun 2024 untuk jenjang Sarjana dan Diploma. Dalam Seleksi Mandiri 2024, UNS menyediakan tiga jalur yaitu Seleksi Mandiri Jalur Reguler, Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan dan Seleksi Mandiri Jalur Afirmasi.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS Ahmad Yunus, mengatakan, Seleksi Mandiri Jalur Reguler dilaksanakan dengan menggunakan Nilai Ujian Tulis (UTUL) yang diselenggarakan oleh UNS. Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan dilakukan melalui rekomendasi dari instansi mitra (perusahaan/pemerintah daerah/institusi pemerintah) yang mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan antara instansi pengusul (mitra) dengan UNS.

Sedangkan Seleksi Mandiri Jalur Afirmasi meliputi afirmasi disabilitas, afirmasi penelusuran bibit unggul, dan afirmasi tambahan kemaslahatan.

Untuk pendaftaran Seleksi Mandiri UNS 2024, jenjang Sarjana dibuka mulai 14 hingga 23 Juni 2024. Kemudian ujian dilaksanakan pada 25-30 Juni dan pengumuman pada 11 Juli 2024.

Sedangkan untuk pendaftaran Seleksi Mandiri UNS tahun 2024 jenjang Diploma dibuka mulai 14 hingga 27 Juni 2024. Lalu ujian untuk Seleksi Mandiri UNS tahun 2024 jenjang Diploma dilakukan pada 1-3 Juli dan pengumuman pada 11 Juli 2024.

“Siswa yang belum lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024, masih mendapat kesempatan untuk mendaftar di UNS melalui Seleksi Mandiri UNS,” terang Yunus, Sabtu (15/6/2024).

